Auch beim 1:1 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wartet des Wasenklub weiter auf die Wende, profitiert auch von den Schwächen der Konkurrenten.
Fußball kann manchmal ganz schön paradox sein. Der SGV Freiberg hat jetzt seit sechs Spieltagen keine Begegnung mehr gewinnen können und führt dennoch die Tabelle in der Regionalliga Südwest an. Das ist auch der einzige Lichtblick, den Trainer Kushtrim Lushtaku nach der Durststrecke von zwei Niederlagen und fünf Unentschieden aktuell erkennen kann. „Wir sind gerade in einer sehr schwierigen Phase, auch wenn wir immer noch oben stehen“, sagt Lushtaku nach dem 1:1 (1:1) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, die er wegen einer Sperre auf dem Platz neben dem Stadionsprecher verfolgte. Da sei eine Blockade, die das Spiel der Seinen einengt.