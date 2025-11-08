Fußball: Regionalliga Südwest Ex-Freiberger Yannick Osée bleibt nur die ungeliebten Rolle
Sandhausens Yannick Osée freut sich auf das Duell gegen seinen alten Club SGV Freiberg, auch wenn er wegen einer Verletzung nur als Zuschauer dabei ist.
Yannick Osée hat noch regelmäßigen Kontakt mit den alten Kumpels und auch mit seinem Ex-Trainer. Doch in dieser Woche gab es noch keinen Austausch mit der Vergangenheit. Dabei gäbe es sicherlich viel Gesprächsstoff zwischen dem Innenverteidiger und seiner ehemaligen Truppe, denn an diesem Samstag (14 Uhr) steigt in der Regionalliga Südwest das Duell zwischen dem SV Sandhausen und dem SGV Freiberg.