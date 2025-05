Der SGV Freiberg spielt schon jetzt die erfolgreichste Saison seiner Geschichte. Gal Grobelnik ragt mit drei Treffern beim 3:1 gegen Schlusslicht FC 08 Villingen heraus.

Elke Rutschmann 05.05.2025 - 16:43 Uhr

Mit der Fußballfloskel, dass es in einem Spiel um nichts mehr geht, kann Marco Kehl-Gomez nicht viel anfangen. Der Kapitän des Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg geht immer mit einer Devise ins Spiel: Er will gewinnen. Das hat der Schweizer mit spanischen Wurzeln auch am Samstag wieder getan - beim vorletzten Heimspiel gegen den FC 08 Villingen. Kehl-Gomez war der Antreiber in einem Team, dem die Enttäuschung über das Ausscheiden unter der Woche im Halbfinale im württembergischen Pokal bei der TSG Balingen in der ersten Hälfte noch in den Köpfen steckte.