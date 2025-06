Fußball Regionalliga Südwest: Freibergs neuer Flügelflitzer heißt Marius Köhl

Der neue Kader des Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg nimmt Formen an und es war viel Bewegung in dieser Woche. Wie schon Keeper Michael Gelt und Offensivspieler Armend Qenaj hat sich jetzt auch Stürmer Hilal El Helwe dem Liga-Rivalen FC Homburg mit dem früheren Freiberger Coach Roland Seitz angeschlossen. Damit verliert der SGV seinen zweitbesten Torschützen, der zwölf Tore und erzielte und sieben Vorlagen beisteuerte. Zudem wird auch Yannick Osee den Verein verlassen. Der 27-jährige Innenverteidiger wechselt zum Drittligaabsteiger SV Sandhausen. Ein herber Schlag, denn Osee gehörte beim SGV zum absoluten Stammpersonal und stand in der abgelaufenen Saison in 30 Spielen auf dem Feld.