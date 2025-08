Fußball Regionalliga Südwest: Harter Vorbereitung folgt Leichtigkeit auf dem Platz

Von Felix Magath ist der Spruch überliefert, dass das Wörtchen Qualität auch die Qual als Bestandteil hat. Der manchmal etwas kauzige Coach war dafür bekannt, dass es seine Spieler mit Medizinbällen drangsalierte, um sie zu Höchstleistungen zu treiben und verdiente sich den Beinamen Quälix. Ob Freibergs Trainer Kushtrim Lushtaku sich in der Vorbereitung auf die neue Runde etwas aus dem Magatschen Quälatlas abgeschaut hat, ist nicht überliefert. Aber nach dem bemerkenswerten 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg II zum Saisonauftakt in der Regionalliga Südwest sprachen Trainer, Sportdirektor und Spieler unisono von „einer brutal harten Vorbereitung“.

Brutal harte Vorbereitung trägt Früchte

Die Mannschaft geht den Weg des Trainers geschlossen mit. Und wie schön, dass es auf dem Platz dann aber nicht wie harte Arbeit aussah gegen die Reserve des SC Freiburg. Im Gegenteil. Die Freiberger gefielen mit Tempo und Leichtigkeit auf dem Platz, so dass sogar der sonst eher zurückhaltende Coach in Schwärmen geriet. „Mit 19 neuen Spielern so eine Leistung abzurufen, das ist überragend“, sagte Lushtaku. Seine „Jungs“ seien schon in der Vorbereitung, die wie gesagt sehr hart war, Gewinner gewesen. „Keiner hat gemeckert und ich bin mit einem guten Gefühl ins Spiel gegangen, und das hat sich am Ende auch bewahrheitet“, sagt der SGV-Trainer.

Sieben neue Akteure machten sich beim Anpfiff bereit – nur vier Spieler aus der Vorsaison waren übrig geblieben. Freiberg übernahm früh die Kontrolle über die Partie. Die Führung gelang dem überragenden Mann auf dem Platz: Marius Köhl (39. Minute), zuvor bei der SG Barockstadt, bekam in der Schnittstelle von Kapitän Marco Kehl-Gomez den Ball serviert, zog dynamisch in den Strafraum und wurde auch dort nicht richtig gestört: Wuchtig setzte er das Spielgerät zum durchaus verdienten 1:0 ins Eck.

Platzverweis macht es den Freibergn noch leichter

Nach der Pause versuchte der SC II einen besseren Zugriff auf die Partie zu bekommen und Chancen zu kreieren. Das kurze Aufbäumen der Gäste wurde jäh gebremst als man in Unterzahl geriet. Der in der ersten Halbzeit bereits verwarnte Junior Atemkeng sah nach einem erneuten Foulspiel die Gelb-Rote Karte (62.). Neben dem Platzverweis musste die Freiburger dann auch noch eine gelungene Wechselvariante des SGV verkraften.

Eine Flache Hereingabe des eingewechselten Linksaußen Jacob Engel verwertete der erst 19-jährige Aris Malaj (75.), der vom Absteiger SV Sandhausen gekommen war, zum 2:0. Für die Entscheidung in der Begegnung sorgte vier Minuten später ein fast identischer Freiberger Spielzug.: Wieder brachte Engel den Ball von links vor das Tor, wo diesmal Köhl (79.) zu seinem Doppelpack zum 3:0 einschoss. Die Qualität passt bei Freiberg also auch auf der Bank. „Es war unter dem Strich eine verdiente Niederlage für uns“, sagte SC-Coach Bernhard Weis.

Richtig glücklich war Freibergs Sportdirektor Mario Estasi, der von schlaflosen Nächten bei der Kaderzusammenstellung berichtet. „Das war unser erster Startsieg in der Regionalliga. Aber vor allem die Art und Weise hat mir gefallen. Besser geht’s nicht“, sagte Mario Estasi. Neuzugang Malaj war derart euphorisiert, dass er schon sehr ambitionierte Ziele formulierte: „„Wir haben uns den Aufstieg vorgenommen“, verriet der Linksaußen, der im Team noch viel Luft nach oben sieht.

Der vier Jahre ältere Tim Schmidt ordnete den Sieg etwas sachlicher ein. „Wir wollen eine gute Rolle spielen in der Regionalliga. Es sind aber genügend Mannschaften dabei, die eher den Anspruch haben, hochzugehen“, sagte der Innenverteidiger, der vom FC Schalke 04 II gewechselt war.

Neue Abwehr bleibt ohne Gegentor

Denn nicht nur die Offensive glänzte – Schmidt und Eigengewächs Tim-Niklas Pietzsch standen in der Defensive kompakt und blieben ohne Gegentor. Auch Schmidt thematisierte das Thema Vorbereitung: „Wir haben brutal hart gearbeitet und der Coach hat uns schon gequält.“ Auch jetzt können sich die Freiberger nicht ausruhen, denn schon am Dienstag steht das Spiel im WFV-Pokal beim VfR Heilbronn an.. Da könnte es mehrere Rochaden geben. „Wir haben die Positionen ungefähr auf gleicher Höhe besetzt, damit der Konkurrenzkampf steigt. Die Spieler wissen: Jeder kriegt eine Chance“, sagt Lushtaku.

SGV Freiberg: Grawe – Bradara (70. Engel), Laupheimer (77. Sivic), Kehl-Gomez, Köhl, T. Schmidt, Zie (70. Petö), Pietzsch, Malaj (77. Lokaj), Ballo, Grobelnik (70. Kuranyi). Tore: 1:0 Köhl (39.), 2:0 Malaj (75.), 3:0 Köhl (79.); Gelb-Rote Karten: Atemkeng (62.) ;Zuschauer:550