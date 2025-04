Der SGV Freiberg entscheidet ein chancenreiches Spiel gegen Eintracht Frankfurt II mit 1:0 für sich - auch weil Keeper Michael Gelt einen Sahnetag erwischt.

elke Rutschmann 22.04.2025 - 21:35 Uhr

Nachdem sich Michael Gelt die Schulterklopfer seiner Mitspieler abgeholt hatte, führte ihn sein Weg nach dem Schlusspfiff Richtung Tribüne im Freiberger Wasenstadion, wo seine Eltern und Zwillingsbruder Daniel schon auf ihn warteten. Ein vertrautes Ritual. In guten wie in schlechten Zeiten. Von den weniger guten hatte der Torwart des Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg in dieser Spielzeit nur ganz wenige. Im Gegenteil.