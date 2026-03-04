 
  Umzug des SGV Freiberg nach Heilbronn:„Das ist für den Verein wie ein Neustart"

Fußball Regionalliga-Südwest Umzug des SGV Freiberg nach Heilbronn:„Das ist für den Verein wie ein Neustart"

Fußball Regionalliga-Südwest: Umzug des SGV Freiberg nach Heilbronn:„Das ist für den Verein wie ein Neustart“
1
Freibergs Kapitän Marco Kehl-Gomez freut sich auf die neue Heimspielstätte in Heilbronn. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der SGV Freiberg feiert nicht nur den 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Eintracht Trier: Spieler und Trainer sind vor allem erleichtert über die Klärung der Stadionfrage.

Die gute Nachricht für alle, die es mit dem SGV Freiberg halten, hat sich bis nach Trier herumgesprochen. „Ich gratuliere dem Verein zur neuen Heimspielstätte in Heilbronn, zieht das jetzt durch mit dem Aufstieg“, sagte Thomas Klasen, der Coach von Eintracht Trier nach dem 1:0 der Freiberger im Nachholspiel der Regionalliga Südwest. Auch bei allen Freiberger Beteiligten gab es in der Ausweichspielstätte beim FC Nöttingen nur eine Gefühlsregung – Erleichterung. „Wir hatten ja zwei Jahre lang kein Ziel mit dem Verzicht auf die Drittliga-Lizenz. Jetzt hat der Verein sehr, sehr hart gearbeitet und hat wie die Mannschaft, wir im Trainerteam und im Staff jetzt das große Ziel vor sich“, sagt Coach Kushtrim Lushtaku, der in Bad Friedrichshall unweit von Heilbronn wohnt und beim VfR einst in der Jugend gespielt hat.

 

Nach jahrelanger Suche wird der Präsident in Heilbronn fündig

Dem schloss sich auch der Kapitän Marco Kehl-Gomez an. „Das ist für den Verein jetzt wie ein Neustart. Ich bin extrem erleichtert und optimistisch, dass wir den Aufstieg auch schaffen“, sagte der Schütze des entscheidenden Treffers. Seit Montag ist klar, dass der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Südwest seine Heimspiele und die Trainingseinheiten unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Spielzeit im Frankenstadion in Heilbronn austragen wird. Freibergs Präsident Emir Cerkez hatte über Jahre nach einer passenden Lösung gesucht und ist jetzt in Gesprächen mit Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel zu einer Einigung gekommen. „Mit der vorhandenen Infrastruktur im Frankenstadion haben wir eine sehr gute Grundlage, Heimat für hochklassigen Fußball mit Strahlkraft weit über die Stadt hinaus zu werden“, wird der OB in einer Pressemitteilung zitiert. Um die entsprechende Tauglichkeit zu erlangen, muss die Stadt jetzt den Einbau einer Rasenheizung, die Erweiterung der Tribünenkapazitäten von derzeit 1200 auf 2000 Plätzen sowie den Bau einer Flutlichtanlage umsetzen.

Die Stadt Heilbronn wird in die Infrastruktur des Frankstadions investieren. Foto: Werner Kuhnle

Eine letzte Hürde gilt es dabei noch zu überwinden: Der Gemeinderat muss den erforderlichen Investitionen am 26. März zustimmen. Daran wird wohl auch die Haltung der Supporters 740 Heilbronn nichts mehr ändern, die sich auf Social Media gegen einen Umzug der Freiberger aussprechen. „Grund für einen Umzug ist keine emotionale Nähe der handelnden Akteure. Allein infrastrukturelle Fragen und der Umstand, dass nicht mal die Stadt Freiberg sich für den eigenen Verein begeistern kann, waren Anlass für diesen Schritt. Für uns ist klar: Heilbronn verdient höherklassigen Fußball. Aber erarbeitet und nicht geschenkt“, lautet das Statement der Fangruppe. Beim Heimspiel am Wochenende gegen den TSV Weilimdorf prangte ein Banner der Ultras mit der Aufschrift „Nein zum SGV!“. Die Verantwortlichen beim VfR Heilbronn stehen den neuen Gästen positiv gegenüber und versichern ihren Mitgliedern, dass der Trainings-und Spielbetrieb des VfR davon nicht tangiert werden soll. „Wir unterstützen das Ziel, Drittliga-Fußball in Heilbronn zu etablieren und sind offen für konstruktive Gespräche“, so die VfR-Vorstandsmitglieder Onur Celik und Wolfgang Gottwald.

Suche nach neuen Vereinsnamen beginnt

SGV-Präsident Emir Cerkez will möglichst schnell die Gespräche mit den Beteiligten suchen, weil auch im Raum steht, den Vereinsnamen SGV Freiberg zu ergänzen, weil man damit die Nähe zu Heilbronn aufnehmen will. Die genaue Bezeichnung ist noch offen – zur Debatte stehen SGV Freiberg-Heilbronn oder SGV Heilbronn-Freiberg.

Weitere Themen

Fußball Regionalliga-Südwest: Umzug des SGV Freiberg nach Heilbronn:„Das ist für den Verein wie ein Neustart“

Fußball Regionalliga-Südwest Umzug des SGV Freiberg nach Heilbronn:„Das ist für den Verein wie ein Neustart“

Der SGV Freiberg feiert nicht nur den 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Eintracht Trier: Spieler und Trainer sind vor allem erleichtert über die Klärung der Stadionfrage.
Von Elke Rutschmann
Kunst im Kreis Ludwigsburg: Künstler gegen Rechts: „Toleranz und Offenheit sind ein großes Thema bei uns“

Kunst im Kreis Ludwigsburg Künstler gegen Rechts: „Toleranz und Offenheit sind ein großes Thema bei uns“

Mehrere Künstler aus dem Bottwartal und der Region haben sich zusammengetan, um Werte wie Vielfalt und Freiheit zu bestärken. Sie stellen sich unter anderem gegen Rechtspopulismus.
Von Cornelia Ohst
Brand in Engelbergtunnel Leonberg: Wie kam es zum verheerenden Lkw-Brand? Polizei nennt mögliche Ursache

Brand in Engelbergtunnel Leonberg Wie kam es zum verheerenden Lkw-Brand? Polizei nennt mögliche Ursache

Nach dem schweren Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel bei Leonberg läuft die Ursachenforschung. Nun teilt die Polizei erste Erkenntnisse mit – und sucht Zeugen.
Von Marius Venturini
Nach Brand im Engelbergtunnel: Mega-Staus in Leonberg und Umgebung – diese Umleitungen sind eingerichtet

Nach Brand im Engelbergtunnel Mega-Staus in Leonberg und Umgebung – diese Umleitungen sind eingerichtet

Wegen eines Brands im Engelbergtunnel bei Leonberg am Dienstagnachmittag bleibt die A81 noch Wochen gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet – einige bahnen sich aber auch andere Wege.
Von Marius Venturini und Sophia Herzog
Großeinsatz bei Unterriexingen: Verlassener Skoda an der Enz – Betrunkener Unfallfahrer vergisst Geldbeutel

Großeinsatz bei Unterriexingen Verlassener Skoda an der Enz – Betrunkener Unfallfahrer vergisst Geldbeutel

Ein Skoda in einer Böschung bei Unterriexingen hat am Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. Ein 28-Jähriger hatte den Wagen in der Nacht nach einem Unfall dort zurückgelassen.
Von Julia Amrhein
Personalie lässt aufhorchen: Chef der Energieagentur Ludwigsburg geht: „Ich verlasse kein sinkendes Schiff“

Personalie lässt aufhorchen Chef der Energieagentur Ludwigsburg geht: „Ich verlasse kein sinkendes Schiff“

Anselm Laube verabschiedet sich Ende März von der Energieagentur Ludwigsburg. Er glaubt dennoch an die Zukunft der Einrichtung, auch bei einem Regierungswechsel im Land.
Von Christian Kempf
Ludwigsburg: Fußgängerin wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ludwigsburg Fußgängerin wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine 66-Jährige ist in Ludwigsburg beim Überqueren der Eglosheimer Straße von einem 85-jährigen Autofahrer erfasst worden. Die Staatsanwaltschaft fordert nun ein Unfallgutachten.
Von Julia Amrhein
Ehemaliges Pop-Up: Fashion Mania jetzt feste Adresse im Breuningerland

Ehemaliges Pop-Up Fashion Mania jetzt feste Adresse im Breuningerland

Fashion Mania eröffnet dauerhaft im Breuningerland Ludwigsburg. Nach dem Pop-up-Erfolg bietet der neue Store italienische Mode mit Stil und Leichtigkeit.
Von Sandra Lesacher
Möglinger Betrugsfall: Polizei über Betrug im Chat: „Das ist wie Gehirnwäsche“

Möglinger Betrugsfall Polizei über Betrug im Chat: „Das ist wie Gehirnwäsche“

Laut Polizei ist der Betrugsfall Lilibeth Bergmanns in Möglingen keine Seltenheit. Eine ganze Industrie lebe von leicht verfügbaren Daten im Internet und dem Einsatz von KI.
Von Sabine Armbruster
Brand im Engelbergtunnel Leonberg: Feuer im Tunnel – warum der Thermoscanner nicht eingreifen konnte

Brand im Engelbergtunnel Leonberg Feuer im Tunnel – warum der Thermoscanner nicht eingreifen konnte

Beim Brand eines Sattelzug-Anhängers wird der Engelbergtunnel bei Leonberg schwer beschädigt. Der Thermoscanner kann ein solches Szenario nur bei bestimmten Lastern verhindern.
Von Marius Venturini
