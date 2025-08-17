Fußball Regionalliga Südwest: Unter den Augen von Kevin Kuranyi mit unbändiger Spielfreude an die Spitze

Den Präsidenten des SGV Freiberg hielt es nach dem Schlusspfiff nicht länger auf der Tribüne. Mit großen Schritten stürmte Emir Cerkéz auf den Rasen, um dann doch jäh abzustoppen. Die Mannschaft um das Trainerteam hatte gerade einen Kreis gebildet , um den souveränen 4:0 (3:0)-Erfolg gegen den TSV Schott Mainz zu feiern. Da wollte Cerkéz die Zeremonie natürlich nicht stören. Erst danach gratulierte er seinen kurzbehosten Angestellten zu ihrem Auftritt. Doch nicht nur der SGV-Boss war begeistert – auch die – leider nur – 300 Zuschauer am Wasen fühlten sich prächtig unterhalten nach dem Doppelpack von Kapitän Marco Kehl-Gomez (24./44) und den Treffern von Marius Köhl (19.) sowie Leon Petö (50.). „Es macht einfach nur Spaß zuzuschauen und wir hätten nie gedacht, dass wir die vielen Abgänge so gut kompensieren können“, sagte der Sportliche Leiter Mario Estasi.