Nach dem Platzverweis von Marco Kehl-Gomez beim 1:1 gegen die Stuttgarter Kickers fehlt der Kapitän am Samstag gegen Homburg. Freibergs Verantwortliche hadern mit der Roten Karte.
02.10.2025 - 08:00 Uhr
Wenn eine Mannschaft aus einem Spiel nicht drei Punkte mitnimmt, trauert sie meist den verlorenen Zählern hinterher. Fußball-Regionalligist SGV Freiberg hat beim 1:1 (0;1) bei den Stuttgarter Kickers erstmals nicht die volle Ausbeute in dieser Runde eingefahren und doch hielten sich alle Beteiligten, die es mit den Freiberger hielten nicht an der Punkteteilung auf, sondern bedauerten den Platzverweis von Kapitän Marco Kehl, der dem Team mindestens ein Spiel fehlen wird.