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  6. Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Fußball-Regionenliga Frauen Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Fußball-Regionenliga Frauen: Wichtige Punkte im Abstiegskampf
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Erzielt den Treffer des Tages für den VfL Herrenberg II: Emel Agca (rechts). Foto: Schuon

Erfolgreiches Wochenende für die Fußballerinnen: Zum ersten Mal in dieser Saison gewinnen alle drei Teams in der Regionenliga, Staffel IV.

Erfolgreiches Wochenende für die Regionenliga-Fußballerinnen aus dem Kreis Böblingen: Alle drei Teams aus fahren Siege ein. Das gab es in dieser Saison bislang noch nicht. Der VfL Sindelfingen Ladies kam in der Verbandsliga obendrein mühelos zu drei Punkten. Da der TV Derendingen die Partie am Sonntag wegen Spielerinnenmangels abgesagt hat. Regionalligist VfL Herrenberg hatte spielfrei.

 

Dem TSV Grafenau gelang mit dem 2:1 gegen die SG Glatten/Hopfau der erste Sieg des Jahres in der Regionenliga, Staffel IV. „Endlich“, freute sich Trainerin Nina Steger. Vielleicht lag das Erfolgsrezept auch auf der Hand: „Wir mussten offensichtlich einfach mal zu Hause spielen.“ Mit einem Distanzschuss erzielte Leslie-Ann Assfalg die Führunf (22.). „Das habe ich in den letzten Wochen vermisst, dass einfach mal eine abzieht.“ Das nahm sich auch Spielführerin Anna Krämer zu Herzen, die in der Nachspielzeit eine Eckball direkt zum 2:1 verwandelte. „Sowas von verdient“, jubelte die Trainerin. Nun steht am Samstag das Halbfinale im Bezirkspokal bei der Spvgg Feuerbach an.

Drei knappe Siege

Auch der VfL Herrenberg II konnte sich mit dem 1:0 gegen die SG Sulgen/Hardt über den ersten Dreier der Rückrunde freuen. Dabei taten sich die Gastgeberinnen lange schwer. Die Gäste hatten mehr vom Spiel. Doch Keeperin Jennifer Ahel war ein ums andere Mal zur Stelle. Dann sorgte Emel Agca für den Siegtreffer (66.).

Die SG Nufringen/Emmingen/Jettingen hat mit dem 2:1 gegen den SV Unterdigisheim schnell wieder in die Spur gefunden. Der einzige Knackpunkt war: „Wir müssen eigentlich viel höher gewinnen“, sagte Trainer Michael Ruoff. Nachdem Selina Conzelmann die Gäste per Strafstoß in Führung brachte, spielten nur noch die Hausherrinnen. Vanessa Deuble (21.) und Lilly Bressan (49.) drehten die Partie. „Großes Kompliment an die gegnerische Keeperin“, lobte Ruoff. Nun ist bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) die SG Locherhof/Mariazell zum Nachholspiel zu Gast.

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