Fußball-Regionenliga Frauen Wichtige Punkte im Abstiegskampf
Erfolgreiches Wochenende für die Fußballerinnen: Zum ersten Mal in dieser Saison gewinnen alle drei Teams in der Regionenliga, Staffel IV.
Erfolgreiches Wochenende für die Fußballerinnen: Zum ersten Mal in dieser Saison gewinnen alle drei Teams in der Regionenliga, Staffel IV.
Erfolgreiches Wochenende für die Regionenliga-Fußballerinnen aus dem Kreis Böblingen: Alle drei Teams aus fahren Siege ein. Das gab es in dieser Saison bislang noch nicht. Der VfL Sindelfingen Ladies kam in der Verbandsliga obendrein mühelos zu drei Punkten. Da der TV Derendingen die Partie am Sonntag wegen Spielerinnenmangels abgesagt hat. Regionalligist VfL Herrenberg hatte spielfrei.