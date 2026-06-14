Fußball Relegation Bezirksliga SV Rohrau macht den ersten Schritt zum Klassenverbleib
Nach einem 2:0-Sieg gegen die SpVgg Aidlingen ist der SV Rohrau im Endspiel um den Verbleib in der Bezirksliga. Eine schwere Hürde gilt es dabei noch zu nehmen.
Nach einem 2:0-Sieg gegen die SpVgg Aidlingen ist der SV Rohrau im Endspiel um den Verbleib in der Bezirksliga. Eine schwere Hürde gilt es dabei noch zu nehmen.
Die erste Hürde für den Verbleib in der Bezirksliga haben die Fußballer des SV Rohrau genommen. Mit 2:0 gewann die Mannschaft von Björn Holz und Matthias Mang gegen die SpVgg Aidlingen – und kann den Klassenerhalt am kommenden Samstag (17 Uhr) in Plattenhardt im zweiten Relegationsspiel gegen Türkspor Stuttgart endgültig klarmachen.