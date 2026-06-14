Fußball Relegation Bezirksliga: SV Rohrau macht den ersten Schritt zum Klassenverbleib

Die erste Hürde für den Verbleib in der Bezirksliga haben die Fußballer des SV Rohrau genommen. Mit 2:0 gewann die Mannschaft von Björn Holz und Matthias Mang gegen die SpVgg Aidlingen – und kann den Klassenerhalt am kommenden Samstag (17 Uhr) in Plattenhardt im zweiten Relegationsspiel gegen Türkspor Stuttgart endgültig klarmachen.

„Der erste Schritt ist getan, mehr aber auch nicht“, konnte das Trainerduo nach der Partie in Oberjesingen durchatmen. Auf der Gegenseite hielt sich die Trauer über das Ausscheiden im Aufstiegsrennen in Grenzen: „Wehmut ist dabei, aber auch Freude“, sagte Aidlingens Trainer Tobias Lindner nach seinem letzten Spiel als Cheftrainer. „Ich bin stolz auf unsere Saison und auf die Mannschaft. Das Spiel gegen Deufringen und das Relegationsspiel heute waren noch einmal zwei Highlights“.

Dass es zu mehr nicht reichen würde, zeichnete sich schon in der ersten Hälfte ab, die klar an den Bezirksligisten ging. Dabei half dem SV Rohrau sicher auch die frühe Führung, denn schon der 4. Spielminute stellte Tobias Kamm mit seinem Treffer früh die Weichen in Richtung Sieg. Bei seinem Rechtsschuss aus 25 Metern konnte sich Christian Dabbert im Aidlinger Tor noch so lang machen wie er wollte, der platzierte Schuss schlug knapp neben dem Pfosten zum frühen 1:0 für den SV Rohrau ein.

Den Blau-Weißen schien der Treffer Selbstvertrauen zu geben, und auch die Taktik des Trainerduos ging zunächst auf: „Der stumpfe Rasen war schwer zu bespielen, daher wollten wir es auch mit langen Bällen versuchen“, so das Rezept des Trainerduos. Das gelang vor allem über die rechte Seite mit Kai Moser und über die linke Seite mit Lennox Kallab ein ums andere mal recht gut.

Am Ende bejubeln die Rohrauer einen verdienten 2:0-Sieg. Foto: Eibner-Pressefoto/Philipp Theiss

Die Mannschaft vom Vogelherdle suchte derweil ihr Glück bei eigenem Ballgewinn im schnellen Umschaltspiel nach vorne, viel ließ die aufmerksame Rohrauer Deckung aber nicht zu. So gaben die Gelb-Schwarzen ihren ersten Torschuss nach einer Viertelstunde ab, der Versuch von Nico Wintter blieb aber zu harmlos. Auf der Gegenseite musste Aidlingens Kapitän Philipp Musch in höchster Not das 0:2 verhindern, als er einen Schuss von Nico Krägeloh im letzten Moment abblocken konnte.

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Der SV Rohrau kontrollierte das Spiel, hatte die hochkarätigeren Torchancen, aber trotzdem Glück, dass er nicht den Ausgleich kassierte. Denn nach einer halben Stunde landete eine abgefälschte Faustabwehr von Rohraus Keeper Lucas Kroker bei Silas Rentschler, dessen Kopfball Simon Kamm gerade noch so von der Linie kratzen konnte. „Da kann das Spiel auch in eine andere Richtung kippen“, wussten auch Björn Holz und Matthias Mang um ihr Glück – und ergänzten: „Wir waren zu fahrig bei unseren Chancen, das zieht sich schon durch die gesamte Runde.“

Nach der Pause verlor die Partie etwas an Tempo, und auch der SV Rohrau etwas seine Linie. „Wieder mehr Kontrolle“, forderte Matthias Mang von der Seitenlinie, denn die SpVgg Aidlingen konnte das Spiel etwas offener gestalten. Die ersten Offensivaktion gehörte aber wieder dem Bezirksligisten, als Christian Dabbert einen Schritt schneller war als Rohraus Tobias Kamm.

Vielleicht lag es an der Trinkpause Mitte der zweiten Halbzeit, dass dem SV Rohrau kurz nach Wiederanpfiff das entscheidende 2:0 gelang. Eine Freistoßflanke konnte die Aidlinger Abwehr nicht entscheidend klären, Timo Kamm stand richtig – und konnte zum 2:0 einschießen. Den Rest der Partie spielte der SV Rohrau kontrolliert zu Ende, Björn Holz hatte bei einem Pfostentreffer kurz vor Schluss sogar noch das 3:0 auf dem Fuß.

Lindner übergibt eine intakte Mannschaft

„Die Jungs haben das gut gemacht, wir hatten sogar die Chance zum Ausgleich“, resümierte Aidlingens Tobias Lindner, der dann kurz auch auf die nächste Saison blickte: „Das Team hatte zum Schluss ein Durchschnittsalter von 24 Jahren, ich denke, Steffen Hirth bekommt eine intakte Mannschaft“. Soweit ist es beim SV Rohrau noch nicht, der kann am kommenden Samstag gegen Türkspor Stuttgart aber den letzten Schritt zum Klassenverbleib gehen.

SpVgg Aidlingen Dabbert, Rott (81. Egeler), Frey, Cakir (89. Kalb), M. Beck, Weinbrenner (67. Usta), Rentschler, Oehler, Wintter, Musch (67. J. Beck), Roll (55. Ludwig).

SV Rohrau Kroker, Hellmann, Franz, S. Kamm, T. Kamm (83. Knoß), Sosic, Kallab (75. Müsel), Moser (70. Roth), Di Leo, Krägeloh, Holz.

Tore 0:1 (4.) T. Kamm, 0:2 (66.) T. Kamm.

Zuschauer 400.