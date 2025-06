Der A-Ligist bestreitet am Sonntag um 15 Uhr in Renningen das alles entscheidende Relegationsspiel gegen den TSV Heimsheim. Der Sieger steigt in die Bezirksliga Enz-Murr auf.

Marek Lantz 20.06.2025 - 11:32 Uhr

„Das Kribbeln ist längst da“, gesteht Ben Blümle am Freitagvormittag. Kein Wunder, schließlich könnte der von ihm trainierte SGV Murr an diesem Wochenende nach endlos langen 27 Jahren wieder in die Fußball-Bezirksliga zurückkehren. Nur einen Schritt ist der Zweite der Kreisliga A1 Enz-Murr noch vom Aufstieg in die höchste Spielklasse des Bezirks Enz-Murr entfernt: Auf neutralem Platz in Renningen muss dafür am Sonntag um 15 Uhr im Relegationsfinale der A2-Vertreter TSV Heimsheim geschlagen werden.