Fußball-Relegation zur Bezirksliga: Zu viele Leistungsträger fehlen – Hoffelder werden von ihrem Gegner überrumpelt

Da halfen auch die telefonischen Anweisungen des in Holland vor dem Livestream sitzenden Cheftrainers Grigorios Dimoulatos nichts mehr: Der SV Nufringen hatte den SV Hoffeld in der Anfangsphase des ersten Relegationsspiels zur Fußball-Bezirksliga völlig überrumpelt, und der Degerlocher Stadtteilclub lag am Samstag nach nur 17 Minuten mit 0:3 zurück. „Einen solch frühen Rückstand noch aufzuholen, ist schwer“, weiß der Co-Trainer Ismail Useini, der den im Urlaub weilenden Dimoulatos an der Seitenlinie vertrat und sich mühte, dessen Vorgaben umzusetzen. Alles in allem vergeblich. Am Ende stand es vor rund 500 Zuschauern in Böblingen 2:6, womit der Hoffelder Traum vom direkten Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga beendet ist.