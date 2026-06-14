Fußball-Relegation zur Landesliga: Sieben auf einen Streich – Favorit TV Echterdingen lässt die Muskeln spielen

Das Schaulaufen begann bereits eine halbe Stunde vor Schluss. Da ein beklatschter Hackentrick, dort ein umjubelter Kunstschussversuch. Und über jeden Spieler, der ausgewechselt wurde, brandete gelb-schwarzer Applaus. Wer schließlich hätte es unter den Fans des TV Echterdingen für möglich gehalten, dass er in dieser Saison so etwas noch erleben darf? Über Monate, ja, genauer gesagt: eigentlich schon Jahre hinweg hat der Filderclub seinen Anhang zuletzt mit überwiegend zäher Tabellenkellerkost entwöhnt. Und nun, just im wichtigsten Spiel, das: Sieben auf einen Streich! In Anbetracht der Vorgeschichte geradezu surreal wirkte das Resultat am Samstagabend in Böblingen: 7:0.

Nein, kein Druckfehler. Mit einer rauschenden Tore-Gala im Relegationshalbfinale haben die Echterdinger ihre Chancen auf den Landesliga-Klassenverbleib gewahrt. Zugleich endete für den Gegner dessen Fußballmärchen in fast schon brutaler Form. Der Traum des Überraschungsteams TSV Jahn Büsnau vom zweiten Aufstieg in Serie ist ausgeträumt.

Dass sich auch beim Sieger hinterher nicht gleich jeder euphorisiert auf die Schenkel klopfte, hat freilich seinen Grund. „Bei aller Freude, die wir jetzt haben dürfen – wir wissen, dass jetzt noch eine brettschwere nächste Aufgabe kommt“, sagte der Echterdinger Trainer Daniel Heisig. Denn endgültig gewonnen haben er und die Seinen ja noch nichts. Das entscheidende Spiel um Wohl und Wehe folgt nun am nächsten Sonntag (15 Uhr) in Dagersheim gegen den Bezirksliga-Neckar/Fils-Vizemeister SV Ebersbach. Jener gewann seine Vorschlussrundenpartie in Bettringen mit 3:1.

Einstweilen aber immerhin haben die Goldäcker-Kicker die Hoffnungen befeuert, dass dieses für sie so schwierige Spieljahr doch noch ein Happy End bringen kann. Und allemal ausgeräumt haben sie das latent mulmige Gefühl rund um die Mannschaft, dass manch einer womöglich nicht mehr mit dem letzten Ehrgeiz bei der Sache ist. Der Großteil des Kaders verlässt wie berichtet den Verein. Zwei der wichtigsten Akteure, der Kapitän und Abwehrchef Marvin Kuhn sowie der Torjäger Caglar Celiktas, fehlten urlaubsbedingt schon jetzt.

Gleichwohl verdeutlichte sich auf dem Rasen der ja auch tatsächliche Klassenunterschied. Zum einen, weil der Goliath Echterdingen vor rund 700 Zuschauern von Beginn an die Muskeln spielen ließ. Offensichtlich gewillt, zu zeigen, wer hier der Schmidt und wer das Schmidtchen ist. Energische Platzhirsch-Grüße an den Emporkömmling. „Fitness, Entschlossenheit, Geilheit auf zweite Bälle – sie waren uns in allen Belangen überlegen“, erkannte der Büsnauer Trainer Dominik Lenhardt.

Abschied ohne Aufstiegssensation: der Büsnauer Trainer Dominik Lenhardt. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Zum anderen auch, weil manch einer im eigenen David-Aufgebot schlicht an seine Grenzen stieß. Stichwort Abwehr. Was in der Bezirksliga mit schon dort nicht wenigen 60 Saisongegentoren für den Außenseiter noch gut gegangen ist, einer kompensierenden offensiven Wucht sei Dank, erwies sich auf dem aktuellen Niveau als verhängnisvoll. Die Büsnauer Defensive taumelte in eine Lehrstunde.

Beispiel eins nach gerade einmal 70 Spielsekunden, als Yannis Kalchschmidt die Jahn-Innenverteidigung aussteigen ließ und wuchtig zum Echterdinger 1:0 vollstreckte (2.). Beispiel zwei nur 18 Zeigerumdrehungen später – diesmal, indem Marc Mägerle nach einer Ecke von Ismail Oguz frei zum Kopfball kam (20.). Und viele weitere Beispiele dann vor allem mit einem Akteur im Mittelpunkt. Danach hieß es: Bühne frei für die Samstagabend-Show des Jüngsten auf dem Platz. Gestatten: Wesley Acholonu, 19 Jahre. Der sprint- und fintenstarke Außenangreifer, der allein schon wegen seiner Haarmähne auffällt, schraubte einen letztlich überforderten Gegner auseinander. Mit drei Treffern (26./55./86.) plus einer Torvorlage für den Teamkollegen Oguz (41.) avancierte er zum Spieler des Spiels.

Trainerlob beim TV Echterdingen für den Spieler des Spiels

Trainerlob hiernach hüben. „Überragend, der Junge, oder?“, frohlockte Martin Kittelberger, Acholonus bisher eigentlicher Coach bei Team zwei, von wo der Ex-Vaihinger soeben erst intern befördert worden ist. Trainerleid indes drüben. Auf Büsnauer Seite entschied sich Lenhardt angesichts eines bereits Vier-Tore-Pausenrückstands für ein „Hopp oder top“. Noch einmal alles versuchen – oder mit fliegenden Fahnen untergehen. Letzteres wurde es. Mit Lenhardts Umstellung auf Dreierkette und der Einwechslung seines angeschlagenen Torjägers Marc Hetzel ging der Schuss vollends nach hinten los. Zu allem Überfluss sah Noah Azizu Anaba Gelb-Rot (58.) und traf Fermin Wences unter Bedrängnis ins eigene Tor (66.).

Auch das nach: Fermin Wences (links) traf unter Bedrängnis von Giuseppe Pirracchio (Mitte) ins eigene Tor. Foto: Günter Bergmann

So blieb beim Verlierer am Ende nur ein flammender Appell ans eigene Team: „Bitte nicht vergessen: Wir haben dennoch eine überragende Saison gespielt“, merkte Lenhardt nach seinem Nun-Abschiedsspiel an. Sein Weg führt bekanntlich zum Staffelrivalen Spvgg Holzgerlingen.

Die Fakten: als Aufsteiger Vizemeister, damit das jetzige Duell mit einem Gegner, zu dem bis vor einem Jahr noch eine Drei-Ligen-Kluft bestand. „Hätte mir das jemand vorab gesagt“, sagte Lenhardt, „hätte ich ihm den Vogel gezeigt.“ Gleiches gilt allerdings auch in Bezug auf das aktuelle Resultat. Für den Moment halfen alle berechtigten Einwürfe nichts. Die Büsnauer Gemütslage formulierte Papa Lenhardt, Vorname Ralf und sportlicher Leiter seines Vereins, so: „Niederlage, okay. Aber hätte es nicht ein Ergebnis sein können, mit dem es nicht aussieht, als ob wir abgeschlachtet worden wären?“

Stattdessen sieben Dinger. 0:7. Was für ein Spieltag. Beiderseits.

TSV Jahn Büsnau: Hochschein – Cascia Rica (37. Schneider), Bauer (46. Breuninger), Omoregie, Wences – Bischoff, Anaba, Aboulazm (63. Moser), Manuschewski (46. Hetzel, 77. Kastler) – Specht, Sebastian Lenhardt.

TV Echterdingen: Duplys – Handanagic (67. Babatas), Theobaldt, Mägerle, Heinrich (60. Sapina), Pirracchio (71. Steyer) – Acholonu, Schmidt, Deutsche (71. Biemel), Oguz – Kalchschmidt (67. Dölker).