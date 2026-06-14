Fußball-Relegation zur Landesliga: Sieben auf einen Streich – Favorit TV Echterdingen lässt die Muskeln spielen

Das Schaulaufen begann bereits eine halbe Stunde vor Schluss. Da ein beklatschter Hackentrick, dort ein umjubelter Kunstschussversuch. Und über jeden Spieler, der ausgewechselt wurde, brandete gelb-schwarzer Applaus. Wer schließlich hätte es unter den Fans des TV Echterdingen für möglich gehalten, dass er in dieser Saison so etwas noch erleben darf? Über Monate, ja, genauer gesagt: eigentlich schon Jahre hinweg hat der Filderclub seinen Anhang zuletzt mit überwiegend zäher Tabellenkellerkost entwöhnt. Und nun, just im wichtigsten Spiel, das: Sieben auf einen Streich! In Anbetracht der Vorgeschichte geradezu surreal wirkte das Resultat am Samstagabend in Böblingen: 7:0.