Fußball-Relegation zur Verbandsliga TSV Köngen verliert Hitzeschlacht deutlich – „Einen rabenschwarzen Tag erwischt“
Der Verbandsliga-Aufstiegstraum ist geplatzt: Der TSV Köngen verliert das Relegationsfinale gegen den FC Rottenburg mit 0:5.
Der Verbandsliga-Aufstiegstraum ist geplatzt: Der TSV Köngen verliert das Relegationsfinale gegen den FC Rottenburg mit 0:5.
Bei 35 Grad, praller Sonne und dämpfiger Luft wurde das Relegationsfinale auch körperlich zu einer echten Herausforderung. Der TSV Köngen verlor das dritte und letzte Relegationsspiel um einen Platz in der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Rottenburg vor 800 Zuschauern mit 0:5 (0:2).