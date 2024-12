Marco Reus war in seiner Profikarriere noch nie Meister. In der ersten Saison mit seinem neuen US-Team LA Galaxy kann er das nun direkt ändern. Letzte Hürde: ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

dpa 01.12.2024 - 06:50 Uhr

Los Angeles - Marco Reus hat in seiner Debüt-Saison nach dem Wechsel in die USA direkt das Finale der Major League Soccer erreicht und mit Los Angeles Galaxy die Chance auf seinen ersten Meistertitel überhaupt. Gegen die Seattle Sounders setzte sich das favorisierte Team aus Kalifornien mit 1:0 (0:0) durch - nun geht es im Endspiel um den MLS Cup gegen die von Ex-Bundesliga-Trainer Sandro Schwarz betreuten New York Red Bulls. Dejan Joveljic traf in der 85. Minute zum Siegtor, als Reus bereits auf der Bank saß.