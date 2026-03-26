Fußball SKV Rutesheim: Maxim Russ hat die bösen Bilder aus dem Kopf verbannt

Das Foto kann sich Maxim Russ anschauen, ohne dass ihm ein eiskalter Schauer über den Rücken bis hinunter zu den Zehen läuft. Das Foto, auf dem zu sehen ist, wie er am 5. September 2025 bei einem Eckball so unglücklich am Torpfosten einfädelt, dass es ihm den linken Fuß um mehr als 90 Grad herumdreht. „Der Fotograf wollte es mir schon zeigen, als ich noch neben dem Tor behandelt wurde“, erzählt der Spieler der SKV Rutesheim, „aber das musste dann doch nicht sein. Ich habe es mir ein paar Tage später angesehen. Das war schon krass.“

Krasses Foto, das das Schlimmste erahnen ließ – doch der 23-Jährige hatte enormes Glück im Unglück: Keine komplizierten Knochenbrüche oder Kapselverletzungen, alle drei Außen- und Innenbänder waren gerissen sowie das Syndesmoseband verschoben. „Da waren selbst die Mediziner überrascht, dass ich vergleichsweise glimpflich davongekommen bin“, berichtet Maxim Russ.

Glück im Unglück bei der Verletzung

Der Co-Kapitän des Landesliga-Spitzenreiters ist wieder eine feste Größe im Kader von Trainer Christopher Baake, an diesem Freitag (19 Uhr) empfängt die SKV zum Topspiel den Tabellendritten SG Schorndorf im Sportpark Bühl – und Maxim Russ freut sich auf die Partie unter Flutlicht: „Das wird eine Herausforderung, die gesamte Mannschaft mag solche Partien am Freitagabend.“

Der Moment der Verletzung: Maxim Russ (li.) fädelt mit den linken Fuß am Torpfosten ein. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Dass der Mittelfeldspieler, der auf der Sechser-Position zu Hause ist, das Trauma der Verletzung ohne hemmende Bilder im Kopf überwunden hat, bestätigte sich vergangenen Sonntag. Die SKV trat beim GSV Pleidelsheim an, es war das Rückspiel des Duells, bei dem Maxim Russ seine verhängnisvolle Begegnung mit dem Pfosten hatte. Völlig gechillt marschierte der Rutesheimer zwar nicht aufs Feld, „ich spürte schon eine gewisse Nervosität“, erzählt er, „aber Angst hatte ich keine – ich war top motiviert.“ Sozusagen als Beweis der mentalen Befreiung setzte Russ mit dem 3:2-Siegtreffer für die SKV noch die Kirsche auf die Torte. „Das hat mich extrem gefreut“, sagt er.

Maxim Russ (li.) in der Saison 2021/2022 im Verbandsliga-Spiel der SKV gegen den VfB Friedrichshafen. Foto: Andreas Gorr

Auch Christopher Baake war glücklich. Über das Tor und darüber, dass Maxim Russ so schnell wieder in die Spur gefunden hat. „Er ist ein zentraler Faktor in unserem Zentrum“, betont der SKV-Coach, „er ist technisch versiert und deshalb stets anspielbar – auch wenn der Gegner hoch presst.“ Baake hat registriert, dass die Verletzung in den Gedanken seines Schützlings kaum noch präsent ist. „Anfangs hat man gesehen, dass er hie und da noch zurückgezogen hat“, berichtet der 36-Jährige, „aber Maxim hat das gut aufgearbeitet.“

Nicht nur mental, auch körperlich hatte der Fußballer die Verletzung abzuhaken – er war häufig im Fitness-Studio, absolvierte Übungen zu Hause oder mit der Physiotherapeutin der SKV. „Dank dieser Übungen hat sich mein Fuß sehr gut stabilisiert“, erzählt der Rutesheimer, der bei der SKV das Kicken bis in die D-Jugend erlernt und danach bei den Stuttgarter Kickers sowie dem VfB Stuttgart gespielt hatte. 2021 ist er wieder in seine Fußball-Wiege in den Sportpark Bühl zurückgekehrt, über die U 23 kämpfte er sich in den damaligen Verbandsliga-Kader und ist nun eine Korsettstange im Team.

In der Saisonvorbereitung ernannte ihn Baake hinter Spielführer Tim Rudloff zum Co-Kapitän, war für Maxim Russ eine kleine Überraschung war, weil er mit 23 Jahren nicht gerade zu den Routiniers der Mannschaft gezählt werden kann. „Man muss nicht unbedingt das Maul weit aufreißen, um die anderen Spieler mitzuziehen“, sagt er, „ich mag die Rolle und die Verantwortung.“

Aufstieg in die Verbandsliga ist das Ziel

Dass es im Team nicht nur spieltechnisch, sondern auch vom Zusammenhalt bestens passt, belegt die Spitzenposition. „Wir sind reifer geworden im Vergleich zur letzten Saison“, findet Russ, „damals haben wir hinten raus im Spiel immer wieder gepatzt. Das passiert uns jetzt eigentlich nicht mehr.“ Das Ziel der Mannschaft ist klar: der Aufstieg in die Verbandsliga soll es sein. „Wir können es schaffen“, ist Maxim Russ überzeugt – dann fände eine Saison, die für ihn ziemlich übel begonnen hat, ein absolut großartiges Ende.