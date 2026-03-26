Fußball SKV Rutesheim Maxim Russ hat die bösen Bilder aus dem Kopf verbannt
Der Co-Kapitän von Fußball-Landesligist SKV Rutesheim hat die üble Verletzung verarbeitet – und ist überzeugt, dass sein Team in die Verbandsliga aufsteigen kann.
Der Co-Kapitän von Fußball-Landesligist SKV Rutesheim hat die üble Verletzung verarbeitet – und ist überzeugt, dass sein Team in die Verbandsliga aufsteigen kann.
Das Foto kann sich Maxim Russ anschauen, ohne dass ihm ein eiskalter Schauer über den Rücken bis hinunter zu den Zehen läuft. Das Foto, auf dem zu sehen ist, wie er am 5. September 2025 bei einem Eckball so unglücklich am Torpfosten einfädelt, dass es ihm den linken Fuß um mehr als 90 Grad herumdreht. „Der Fotograf wollte es mir schon zeigen, als ich noch neben dem Tor behandelt wurde“, erzählt der Spieler der SKV Rutesheim, „aber das musste dann doch nicht sein. Ich habe es mir ein paar Tage später angesehen. Das war schon krass.“