Drei deutsche Teams sind in der Champions League noch dabei. Dortmund und der FC Bayern müssen in die Playoffs, Leverkusen steht im Achtelfinale. Das ist das Wichtigste vor der ersten Auslosung.

Berlin - Nach dem XXL-Vorrundenspieltag zum Abschluss der Ligaphase der Champions League kennen auch die deutschen Clubs ihr weiteres sportliches Programm. Bayer Leverkusen steht im Achtelfinale, Borussia Dortmund und der FC Bayern müssen in die Playoffs, der VfB Stuttgart und RB Leipzig sind raus. Am Freitag wird in Nyon um 12.00 Uhr die erste K.-o.-Runde ausgelost. So geht es nun in der Königsklasse weiter: