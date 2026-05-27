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  6. Baltmannsweiler sichert Platz zwei

Fußball-Spiele unter der Woche Baltmannsweiler sichert Platz zwei

Fußball-Spiele unter der Woche: Baltmannsweiler sichert Platz zwei
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Foto: oh

Das Tilterennen der Kreisliga B, Staffel 1, ist durch den 4:0-Sieg des TSV Baltmannsweiler in Sirnau noch nicht entschieden. In der Kreisliga A gewinnt der ASV Aichwald deutlich.

Wenn es klappt, wird es den Fußballern des TSVW Esslingen so vermutlich lieber sein: Sie sind nicht am Dienstagabend auf der Couch Meister der Kreisliga B, Staffel 1, und Aufsteiger in die Kreisliga A geworden. Denn Verfolger TSV Baltmannsweiler hat seine Aufgabe bei der SG Eintracht Sirnau II – nicht ganz unerwartet – souverän mit 4:0 gelöst. Die Wäldenbronner dürfen feiern, wenn sie am Sonntag (ab 15 Uhr) beim TSV Scharnhausen gewinnen. Die Baltmannsweilerer können derweil den Relegationsplatz zwei sicher, müssen dazu aber das Spitzenspiel gegen den um einen Platz und zwei Punkte schlechteren GFV Odyssia Esslingen gewinnen.

 

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Die Sirnauer, die nun sicher in der kommenden Runde in der neu eingeführten Kreisliga C antreten, gerieten gegen Baltmannsweiler in der 33. Minute durch David Müller in Rückstand. Felix Deiniger noch vor der Pause (45.+2) sowie Nick Ehni (59.) und Marc Scheepers (87.) erzielten die weiteren Tore für den Favoriten.

Auch in der Kreisliga A gab es ein Dienstagabend-Spiel: Der Tabellensiebte ASV Aichwald setzte sich klar mit 6:1 beim als Absteiger feststehenden Schlusslicht FV Plochingen II durch. Jascha Rapp und Paul Liam Kiefer erzielten dabei jeweils zwei Tore.

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