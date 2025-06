Fußball: SportKultur Stuttgart: Nach holprigem Ehestart endlich am Ziel

Fußball-Meisterserie: Der Fusionsverein feiert den langersehnten Aufstieg in die Kreisliga A. Dabei hatte einer der beiden Trainer zwischendurch Schlimmes befürchtet.

Nach holprigem Ehestart endlich am Ziel

Zugegeben, das Wetter an diesem letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, wollte nicht recht zum Anlass passen. Doch grauer Himmel und Nieselregen vermochten die Stimmung bei der SportKultur Stuttgart nicht zu trüben. Schon vor dem Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht TSV Leinfelden II hatte das Trainerduo Ertan Bozkurt und Stefan Schullehner für gute Laune gesorgt: Den Meistertitel bereits in der Tasche, wurde die Aufstellung gelost. So stand Elias Tweneboa zwischen den Pfosten – eine Woche zuvor hatte der gelernte Stürmer gegen den TSV Plattenhardt III noch drei Tore erzielt. Beim Saisonabschluss blieb er quasi beschäftigungslos: Sein Team verabschiedete sich furios mit einem 8:0 aus der Liga.