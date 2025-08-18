Fußball: Spvgg Cannstatt Der Torjäger schockt seinen Verein
Nach vielen Turbulenzen sehnt man sich in Cannstatt nach Ruhe und wieder Kontinuität. Der neue Trainer soll den Umbruch vorantreiben, muss aber einen unerwarteten Verlust kompensieren.
Peng, auf diese Form von „Einstiegsgeschenk“ hätte Damian Nagler wahrlich gern verzichtet. Eigentlich wähnte man sich bei der Spvgg Cannstatt mit der Kaderplanung bereits durch, als den neuen Trainer und seine Mitstreiter die Hiobsbotschaft ereilte. Jene lautete: Der Torjäger ist dann mal weg. Behar Hasanaj, bisherige Galionsfigur des Aufgebots und 26-facher Knipser der vergangenen Saison, hat sich umentschieden. Kein sechstes Jahr an der Hofener Straße, stattdessen erlag der Angreifer dem Lockruf des finanzstarken Enz/Murr-Nachbarn TSV Münchingen. Gleiche Klasse, andere Kasse, um es flapsig zu formulieren. „Ich kann den Spieler ja verstehen. Bei uns wird nichts gezahlt, dort wird mit Scheinen um sich geworfen“, sagt Nagler, freilich weniger im vorwurfsvollen Groll als in schulterzuckender Anerkennung der Faktenlage.