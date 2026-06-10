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  6. Schuhe, Bälle und Trikots für Kinder in Gambia

Fußball SpVgg Holzgerlingen Schuhe, Bälle und Trikots für Kinder in Gambia

Fußball SpVgg Holzgerlingen: Schuhe, Bälle und Trikots für Kinder in Gambia
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Setzen sich für die gute Sache ein (v.li.): AH-Leiter Hakan Tiryaki, Ebrima Jonga, Gerd Heldmaier (2. Abteilungsleiter), Naci Türkoglu und Jürgen Conforti (1. Abteilungsleiter) Foto: Jürgen Renner

Die Spvgg Holzgerlingen sammelt erneut Sportsachen für Kinder in Gambia. Über eine Fußballschule sollen Bälle, Trikots und Schuhe bald ankommen – mehr Spenden sind gefragt.

Die Fußballer der Spvgg Holzgerlingen haben zum zweiten Mal Sportsachen für hilfsbedürftige Kinder in Afrika gespendet. Gut erhaltene Bälle, Trikots, Schuhe und Trainingsequipment aus dem Fundus des Spvgg Holzgerlingen finden bald Verwendung in Gambia. Denn Ebrima Jonga sammelt zusammen mit Naci Türkoglu für eine von ihm aufgebauten Fußballschule in Farato, eine Stadt in seiner Heimat.

 

Den Kontakt zu den beiden entstand über den Holzgerlinger AH-Leiter Hakan Tiryaki, der über dieses Projekt durch ein soziales Engagement des VfB Stuttgart in Ghana aufmerksam wurde.

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Einmal im Jahr gehen die Spenden per Schiff nach Gambia – und Jonga selbst reist im kommenden September dorthin, um alles persönlich an die Kinder zu übergeben. Sein Ziel: Kinder und Jugendliche sollen von der Straße geholt werden, um ihnen durch Fußball eine Perspektiven zu bieten.

Es fehlt an Bällen, Schuhen und Trikots

Diese Kinder haben oft kaum etwas – weder Schuhe und Trikots noch einen richtigen Ball. Trotzdem stehen sie jeden einzelnen Tag mit Begeisterung, Einsatz und einem Lächeln auf dem Platz bei der City World Football Academy. Die Eindrücke vor Ort haben gezeigt, wie wenig manche Menschen besitzen – und wie groß trotzdem ihre Dankbarkeit ist.

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Diesmal kam ein kompletter Trikotsatz sowie 15 kurze Hosen von der Jugend, 25 Paar Fußballschuhe und 15 Fußbälle zusammen. Beim Heimspiel haben die Holzgerlinger in der Halbzeitpause die Werbetrommel gerührt – und daraufhin meldeten sich noch weitere Spender. Der Verein nimmt über die Abteilungsleitung bis September weitere Fußballschuhe und Bälle an.

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