Fußball SpVgg Holzgerlingen Schuhe, Bälle und Trikots für Kinder in Gambia
Die Spvgg Holzgerlingen sammelt erneut Sportsachen für Kinder in Gambia. Über eine Fußballschule sollen Bälle, Trikots und Schuhe bald ankommen – mehr Spenden sind gefragt.
Die Spvgg Holzgerlingen sammelt erneut Sportsachen für Kinder in Gambia. Über eine Fußballschule sollen Bälle, Trikots und Schuhe bald ankommen – mehr Spenden sind gefragt.
Die Fußballer der Spvgg Holzgerlingen haben zum zweiten Mal Sportsachen für hilfsbedürftige Kinder in Afrika gespendet. Gut erhaltene Bälle, Trikots, Schuhe und Trainingsequipment aus dem Fundus des Spvgg Holzgerlingen finden bald Verwendung in Gambia. Denn Ebrima Jonga sammelt zusammen mit Naci Türkoglu für eine von ihm aufgebauten Fußballschule in Farato, eine Stadt in seiner Heimat.