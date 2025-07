Fußball: Spvgg Rommelshausen: Claudio Paterno kickt in der Kreisliga B

Claudio Paterno kickt in der Kreisliga B

Die Fußballer der Spvgg Rommelshausen, in der vergangenen Saison nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Hohenacker im finalen Relegationsspiel in die Kreisliga B abgestiegen, warten mit einem Knaller-Zugang auf: Claudio Paterno, in der vorvergangenen Saison noch im Kader des Verbandsliga-Meisters und Oberliga-Aufsteigers SV Fellbach, hat bei den Römern als spielender Co-Trainer angeheuert.