 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Trotz Erfolgen: Coach Hanjo Kemmler muss gehen

Fußball Spvgg Weil der Stadt Trotz Erfolgen: Coach Hanjo Kemmler muss gehen

Fußball Spvgg Weil der Stadt: Trotz Erfolgen: Coach Hanjo Kemmler muss gehen
1
Die Zeit von Hanjo Kemmler bei der Spvgg Weil der Stadt ist überraschend abgelaufen. Foto: Andreas Gorr

Fußball-Kreisligist Spvgg Weil der Stadt steht so gut wie selten zuvor da – dennoch wird Trainer Hanjo Kemmler entlassen. Anscheinend hatte er zu große Ambitionen.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Wird ein Fußballtrainer in der Winterpause gefeuert, weil das Team auf einem Abstiegsplatz steht, sorgt das kaum für Aufsehen. Anders ist dies, wenn der Trainer vor dem Aus sportlich so erfolgreich war wie Hanjo Kemmler bei der Spvgg Weil der Stadt. Mitte Dezember teilte der Kreisliga-Dritte über den Instagram-Kanal mit, man habe „entschieden, die Zusammenarbeit mit Trainer Hanjo Kemmler mit sofortiger Wirkung zu beenden.“

 

Die Entscheidung sei „nach sorgfältiger Betrachtung der Gesamtsituation sowie der langfristigen Ausrichtung des Vereins“ gefallen. Dabei betonte der Verein, die Entscheidung stehe in keinem Zusammenhang zur sportlichen Lage der Mannschaft und dankte Trainer Kemmler für seine Arbeit in den zweieinhalb Jahren Amtszeit.

Drei Punkte fehlen auf Platz eins

In den vergangenen 20 Jahren stand Weil der Stadt zur Winterpause nie so gut da: die Spvgg hat nur drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter der Kreisliga A 2. Dabei trotzte Kemmler einer grassierenden Verletzungssituation, in jedem Spiel musste er die Startelf verändern, hatte oft nur einen Spieler auf der Bank. Aus dem 36-Mann-Kader verpassten 26 Spieler mehr als die Hälfte der Spiele. Trotzdem gewann die Spvgg elf von 14 Spielen und blieb elf Partien in Serie unbesiegt.

Die Spvgg Weil der Stadt mit Philipp Hanke (re.) spielte eine sehr erfolgreiche Hinrunde. Foto: Andreas Gorr

Für Kemmler kam das Aus daher überraschend. „Da schluckt man schon ein bisschen“, erzählt der Trainer, der 2023 nach neun Jahren bei Landesligist FC Gärtringen zur Spvgg kam. Das Aus sieht er mitunter in seinen Ambitionen begründet. „Wenn man auf Platz drei steht, wäre ich ein schlechter Trainer, wenn ich nicht vorne angreifen wollen würde“, sagt er, die Bestrebungen des Vereins seien andere gewesen.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball Kreisliga A 2: Bitter für den TSV Münchingen II: Top-Torjäger Filipaj fällt lange aus

Fußball Kreisliga A 2 Bitter für den TSV Münchingen II: Top-Torjäger Filipaj fällt lange aus

Spvgg Warmbronn setzt den positiven Trend beim KSV Renningen fort. Der TSV Flacht kassiert ein 0:2 in Münchingen – und Trainer Hanjo Kemmler (Weil der Stadt) reist vor Spielschluss ab.

„Der Verein hat langfristige Ziele“, erklärt Adrian Strasser, stellvertretender Leiter der Abteilung. Die Entscheidung zur Trennung habe schon länger geschwelt. Zwar wolle auch der Verein Erfolg, jedoch nicht um jeden Preis, betont Strasser. Der ambitionierte Kemmler habe teilweise den kurzfristigen sportlichen Erfolg über die langfristige Entwicklung gestellt, die in der Kreisliga anderen Faktoren unterliege als in der Landesliga. Deshalb sei der Coach aus Sicht der Spvgg eher für Aufgaben in höheren Ligen bestimmt. Die Trennung von Kemmler, der mit der Abteilungsleitung bereits vor seinem Engagement bekannt war, fiel aus menschlicher Sicht schwer, beteuert Strasser.

Hanjo Kemmler (li.) 2009 als Spieler des Verbandsligisten FC Gärtringen. Foto: Pressefoto Baumann

Den Gedanken, mit der Trennung bis zum Sommer zu warten, gab es nicht, zumal der Nachfolger bereits parat steht. Roland Haizmann, bislang Abwehrchef und Co-Trainer, übernimmt das Amt als Spielertrainer und wird vom Sportlichen Leiter Roland Mlikota unterstützt. Im Sommer wollen die Verantwortlichen nach einem neuen Co-Trainer suchen, Haizmann soll langfristig die Geschicke bei der Spvgg verantworten.

„Ich mache jetzt erstmal nichts“, sagt der 43 Jahre alte Kemmler. Wenngleich er bereits Anfragen vorliegen hat, ein Wiedereinstieg ins Trainergeschäft ist für ihn frühestens im Sommer ein Thema. Offen ist auch die Zukunft seines jüngeren Bruders Kevin, der bisher unter ihm spielte und die Spvgg Weil der Stadt mit unbekanntem Ziel verlässt.

Weitere Themen

Ehrenamt am Limit: Silvesterlauf Weilimdorf feiert Rekorde – die Zukunft ist aber ungewiss

Ehrenamt am Limit Silvesterlauf Weilimdorf feiert Rekorde – die Zukunft ist aber ungewiss

Es passt alles beim Stuttgarter Silvesterlauf: Die Sonne strahlt, es werden fünf Bestmarken aufgestellt – jedoch haben die Organisatoren große Sorgen für 2026.
Von Jürgen Kemmner
Kapitäne und ihre Wünsche: Hoffnungen für das Sportjahr 2026

Kapitäne und ihre Wünsche Hoffnungen für das Sportjahr 2026

2026 ist aus den Startlöchern gekommen – wir haben uns im Altkreis Leonberg umgehört und einige Spielführer von verschiedenen Mannschaften nach ihren Wünschen befragt.
Von Flemming Nave
Fünf Gutscheine zu gewinnen: Das Sportquiz des Jahres 2025

Fünf Gutscheine zu gewinnen Das Sportquiz des Jahres 2025

Wir lassen die Geschehnisse des Sports im Altkreis noch mal Revue passieren und zwar in Form eines Ratespiels. Zu gewinnen gibt es fünf Einkaufsgutscheine im Wert von 20 Euro.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Bundesliga: Trotz 0:3 gegen Dresden: Die Blaubären locken die Fans in Scharen

Volleyball Bundesliga Trotz 0:3 gegen Dresden: Die Blaubären locken die Fans in Scharen

Der Bundesliga-Neuling TSV Flacht unterliegt dem Dresdner SC deutlich mit 0:3 – sportlich ist Luft nach oben, doch der Volleyball-Club freut sich über ein erneut volles Haus.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Russ und Crepaldi verlängern bei der SKV Rutesheim

Fußball Landesliga Russ und Crepaldi verlängern bei der SKV Rutesheim

Zwei wichtige Akteure bleiben der SKV Rutesheim bis Sommer 2027 treu: Der spielende Co-Trainer Gianluca Crepaldi und Co-Kapitän Maxim Russ verlängern beim Landesligisten.
Von Jürgen Kemmner
Hallen-Fußballgala: Kicker der SpVgg Renningen verblüffen ihren Trainer

Hallen-Fußballgala Kicker der SpVgg Renningen verblüffen ihren Trainer

Kreis-A-Ligist qualifiziert sich fürs Hauptturnier der Hallen-Fußballgala in Sindelfingen und trifft auf die SKV Rutesheim – Trainer Michael Schürg sieht es mit gemischten Gefühlen.
Von Jürgen Kemmner
Festakt am 27. März: Jetzt Vorschläge für Sportlerehrung in Leonberg einreichen

Festakt am 27. März Jetzt Vorschläge für Sportlerehrung in Leonberg einreichen

Verdiente Athleten und Teams sowie Funktionäre und Betreuer aus dem Leonberger Sport können online vorgeschlagen werden. Die Ehrung findet am 27. März in der Stadthalle statt.
Von Jürgen Kemmner
Silvesterlauf Stuttgart: In Weilimdorf locken 11 Kilometer Laufvergnügen

Silvesterlauf Stuttgart In Weilimdorf locken 11 Kilometer Laufvergnügen

Der Stuttgarter Silvesterlauf in Weilimdorf findet seine bereits 33. Auflage. Der Schülerlauf macht den Auftakt, es folgen Hörnleshasenlauf (5,5 km) und Hauptlauf (11 km).
Von Jürgen Kemmner
Tischtennis Dritte Liga: Talent des TSV Korntal räumt drei Goldmedaille ab

Tischtennis Dritte Liga Talent des TSV Korntal räumt drei Goldmedaille ab

Chenhao Chen, die 13 Jahre alte Tischtennis-Spielerin des TSV Korntal, holt dreimal Gold bei den Nachwuchs-Einzelmeisterschaften in Baden-Württemberg.
Von Thomas Holzapfel
Volleyball Bundesliga: Fan-Kultur im Volleyball: Die Blaubären-Bande aus Flacht

Volleyball Bundesliga Fan-Kultur im Volleyball: Die Blaubären-Bande aus Flacht

Der Volleyball-Bundesligist hat vier besondere Anhänger im Kostüm auf der Tribüne – Michael Zsambeki hatte vor zwei Jahren die Idee für den Support in Blau.
Von Jürgen Kemmner
Weitere Artikel zu Kreisliga Weil der Stadt Trainer entlassen Instagram Leonberg
 
 