Fußball Spvgg Weil der Stadt Trotz Erfolgen: Coach Hanjo Kemmler muss gehen
Fußball-Kreisligist Spvgg Weil der Stadt steht so gut wie selten zuvor da – dennoch wird Trainer Hanjo Kemmler entlassen. Anscheinend hatte er zu große Ambitionen.
Fußball-Kreisligist Spvgg Weil der Stadt steht so gut wie selten zuvor da – dennoch wird Trainer Hanjo Kemmler entlassen. Anscheinend hatte er zu große Ambitionen.
Wird ein Fußballtrainer in der Winterpause gefeuert, weil das Team auf einem Abstiegsplatz steht, sorgt das kaum für Aufsehen. Anders ist dies, wenn der Trainer vor dem Aus sportlich so erfolgreich war wie Hanjo Kemmler bei der Spvgg Weil der Stadt. Mitte Dezember teilte der Kreisliga-Dritte über den Instagram-Kanal mit, man habe „entschieden, die Zusammenarbeit mit Trainer Hanjo Kemmler mit sofortiger Wirkung zu beenden.“