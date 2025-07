Fußball-Staffeltag: Die Kreisliga C soll wieder mehr Mannschaften bringen

Am Ende der gut dreistündigen Veranstaltung gab es strahlende Gesichter – mindestens drei. Beim Staffeltag des Fußball-Bezirks Neckar/Fils in Deizisau wurden Funktionären hoch verdiente Ehrungen zuteil: Manfred Kugel wurde für sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement mit der DFB-Verdienstnadel in Gold ausgezeichnet, Janusz Szuta mit der goldenen Verdienstmedaille des WFV und Armin Sigler bekam die WFV-Ehrennadel in Silber verliehen. Wobei der überraschte Sigler eher gerührt war, denn die Laudatio hielt seine Frau Natalie, die sich ebenfalls vielfältig für den Fußball engagiert. Bezirksspielleiter Sigler stand auch sonst im Mittelpunkt, denn er war der Mann der Informationen für die Vertreter der 110 – von 118 – Vereinen des Bezirks.