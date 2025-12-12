Im Streit um die „Frauen-DFL“ will der Aufsichtsratsvorsitzende der DFB GmbH, Alexander Wehrle das Joint Venture verwirklichen.
In der Auseinandersetzung zwischen den Frauen-Bundesligisten und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) hinsichtlich der angestrebten Professionalisierung hat Alexander Wehrle die Umsetzung des ursprünglich Plans gefordert. „Wir sind nach wie vor überzeugt, dass das beabsichtigte Joint-Venture-Modell zwischen dem neu gegründeten Ligaverband und dem DFB die bestmögliche Organisationsform dafür ist“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der DFB GmbH.