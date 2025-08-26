 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Ein Weltreisender, zwei Sorgenfälle und ein Typ Musiala

Fußball: SV Bonlanden Ein Weltreisender, zwei Sorgenfälle und ein Typ Musiala

Fußball: SV Bonlanden: Ein Weltreisender, zwei Sorgenfälle und ein Typ Musiala
1
Der Trainer mit Neuen. Von links: Carmine Napolitano, Lukas Tschentscher, der in der Innenverteidigung fürs Erste gesetzte Julian Schock und Iakovos Kaligiannidis. Die vor allem als Verstärkung gedachten Yannic Wieland und Christian Weiller fehlen verletzt. Foto: Günter Bergmann

Gemessen an den Namen des Kaders, zählen die Filderstädter in der Bezirksliga nicht von ungefähr zu den Favoriten. Doch vor dem Start gibt es mehrere Probleme.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Unter den Fans des SV Bonlanden mag bei den Testspielen der vergangenen Wochen der ein oder andere gestaunt haben. Und manch einer hat womöglich sicherheitshalber die Funktionstüchtigkeit seiner Brillengläser überprüft. War das da auf dem Rasen nicht. . .? Doch, er war es. Der Torhüter Luca Wiedmann – allerdings nicht auf seinem Stammplatz zwischen den Pfoten, sondern als Feldspieler. Anders hätten die Filderstädter keine Mannschaft mehr zusammenbekommen.

 

Urlauber, Kranke, Verletzte, sonstige Verhinderte - das ist gerade der rote Faden, der den Trainer Carmine Napolitano, vorsichtig ausgedrückt, von einer „suboptimalen Saisonvorbereitung“ sprechen lässt. „Alles was wir in der Rückrunde des vergangenen Spieljahrs an Glück hatten, kommt gerade als Pech zurück“, sagt der Coach. Bleibt die Frage, was dies für die am Sonntag beginnende neue Punkteserie bedeutet.

Für die Konkurrenz offensichtlich erst einmal nichts. Denn jene hebt die Kicker von der Humboldtstraße dennoch mit auf den Favoritenschild. Und orientiert man sich allein an den Namen, die auf der Kaderliste stehen, dann ist dies auch kein überraschender Rückschluss. Wenn denn einmal die Bestbesetzung zur Verfügung steht, ist der zwischenzeitlich tief gefallene frühere Oberligist nach wie vor mit reichlich individueller Klasse bestückt. Angefangen beim erwähnten Keeper Wiedmann über den Ex-Profi Giancarlo Pinna (erste Liga in Luxemburg, Regionalliga in Mannheim und Homburg) und ehemaligen Futsal-Nationalspieler Jonathan Baur bis hin zum Torjäger Agonis Berisha. Letzterer ist trotz höherklassiger Angebote, unter anderem vom Landesligisten FV Neuhausen, geblieben. Hinzu kommt als Plus, dass Verein und Fußballabteilung nach einer mehrjährigen Phase der internen Turbulenzen mittlerweile wieder in ein ruhigeres Fahrwasser gefunden haben.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: SV Vaihingen: Wer ersetzt den 38-Tore-Mann?

Fußball: SV Vaihingen Wer ersetzt den 38-Tore-Mann?

Nach dem Verlust des Topscorers gilt es, neue Wege zu finden – welche der Trainer aber ohnehin gehen will. Sein angriffslustiges Ziel: „Den Gegnern Scheißnachmittage verschaffen.“

Aus personeller Sicht liegt die Betonung freilich auf dem Wörtchen „wenn“ – eben wenn die betreffenden Leute auch dabei sind. Tatsächlich verhält es sich so, dass der bislang wichtigste Unterschiedsspieler, der Spielgestalter Baur, für den Großteil der Saison ausfällt. Vom zweiten bis zum vierten Spieltag ist der 32-Jährige, der bislang zugleich als Co-Trainer fungiert, noch da. Dann geht er auf mehrmonatige Weltreise. Und: Die beiden Neuzugänge, die Napolitano stattdessen für Führungsrollen im Mittelfeld eingeplant hatte, sind derzeit ebenfalls raus. Zwei Sorgenfälle statt der erhofften Soforthilfen. Bei Yannic Wieland (25, bisher Landesliga in Löchgau) wurde ein Haarriss im Fuß festgestellt, und Christian Weiller (23, Ex-Oberligaspieler in Backnang) laboriert an den Spätfolgen eines Bänderrisses im Sprunggelenk.

Damit nicht genug: Den eigentlichen Gewinner der Vorbereitung hat es mit einem Muskelfaserriss erwischt. Der Youngster Arbnor Krasniqi hatte seine plötzliche Chance auf der Zehnerposition beim Schopf gepackt und seinen Coach gar schon ins Schwärmen gebracht. „Ein Typ wie Musiala. Ein Dribbler, torgefährlich“, sagt Napolitano.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga vor dem Start: Dies sind die acht Gegner der Stuttgart/Filder-Teams

Fußball-Bezirksliga vor dem Start Dies sind die acht Gegner der Stuttgart/Filder-Teams

Vom amtierenden Vizemeister und Titelanwärter Spvgg Holzgerlingen, der allerdings einen schweren Verlust beklagt, bis zu den Aufsteigern TSV Dagersheim und SV Nufringen.

Nun aber muss er erst einmal weiter improvisieren. Und so hält er den Ball, was Ziele anbelangt, weiter lieber flach – wobei Napolitano in dieser Hinsicht eh nicht zu den Lautsprechern gehört. Was herausspringen kann und soll? „Im Normalfall hätte ich gesagt: ein Platz von zwei bis fünf“, sagt der Trainer – und fügt auch unter dem Eindruck der aktuellen Erstrunden-Pokalpanne der Seinen (2:3 beim A-Kreisligisten SV Vaihingen II) an: „Unter den genannten Umständen kann ich allerdings gerade gar nichts mehr wirklich sagen.“

Einerseits. Andererseits hat sich am grundsätzlichen Napolitano’schen Ehrgeiz nichts geändert. Der verheißt: „Wir wollen versuchen, so lange wie möglich oben mitzuspielen.“ Und das zumindest mit einer nominellen Gewissheit: das Ganze ohne weitere Kuriositäten-Auftritte des Torhüters Wiedmann in ungewohnter Rolle. Da wiederum können die Fans ganz beruhigt sein.

Eckdaten

Zugänge
Julian Schock (TSV Bernhausen), Chris Weiller, Yannic Wieland (beide FV Löchgau), Lukas Tschentscher (TSV Münchingen), Iakovos Kaligiannidis (FV Neuhausen), Giuseppe Pellegrino (zuletzt Spvgg Cannstatt/zugleich Torwarttrainer).

Abgänge
Evangelos Liloliakis (TSV Dagersheim), Gabriel Covic (eigene zweite Mannschaft), Ryan Christiansen (Post SV Nürnberg), Marco Caruso (TSV Sielmingen).

Trainer
Carmine Napolitano (seit Oktober 2024).

Spielstätte
Humboldtstraße 11, 70794 Filderstadt.

Saisonziel
ein Tabellenplatz von zwei bis fünf (Platzierung in der vergangenen Saison: 6.).

Meistertipp
SV Vaihingen, Spvgg Holzgerlingen.

Auftaktspiel
zuhause gegen ASV Botnang (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

Weitere Themen

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Drei neue Trainer – drei unterschiedliche Aufträge

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Drei neue Trainer – drei unterschiedliche Aufträge

Saisonvorschau, Teil vier: Sportvg Feuerbach, TV 89 Zuffenhausen und TV Zazenhausen, die eines gemeinsam haben. Alle gehen mit einem jeweils neuen Coach in die Saison.
Von Torsten Streib
Fußball: Kreisliga A, Staffel 2: Nach dem Verlust der beiden „Diamanten“ nun mit einem Ex-VfB-Kicker

Fußball: Kreisliga A, Staffel 2 Nach dem Verlust der beiden „Diamanten“ nun mit einem Ex-VfB-Kicker

Saisonvorschau, Teil drei: SV Hoffeld, TSV Rohr und MK Makedonija Stuttgart. Drei Teams, die vordere Plätze anpeilen – eines von ihnen sogar ohne Wenn und Aber den Aufstieg.
Von Marius Gschwendtner
Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Djermanovic rettet spät einen Punkt

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Djermanovic rettet spät einen Punkt

Die Echterdinger kommen gegen den Aufsteiger Friedrichshafen nur zu einem 1:1. Deprimierte Gesichter gibt es auch beim Gegner – in seinem Fall wegen einer wohl schweren Verletzung.
Von Torsten Streib
American Football: Frauen der Scorpions erneut im Endspiel

American Football Frauen der Scorpions erneut im Endspiel

Die Degerlocherinnen werden im September um ihren zweiten deutschen Meistertitel kämpfen – und dies mit Heimvorteil. Einstweilen gelingt ihnen eine Revanche.
Von Harald Landwehr
Fußball: MTV Stuttgart: Verärgerter Trainer beklagt „16 Totalausfälle“

Fußball: MTV Stuttgart Verärgerter Trainer beklagt „16 Totalausfälle“

Mit einer 3:5-Schlappe in Eislingen baut der MTV Stuttgart seinen Fehlstart aus. Und nun kommt es am nächsten Wochenende erst richtig dick.
Von Harald Landwehr
Fußball-Landesliga: Ex-Zweitliga-Profi düpiert dezimierten TSV Plattenhardt

Fußball-Landesliga Ex-Zweitliga-Profi düpiert dezimierten TSV Plattenhardt

Nach Gelb-Rot in Unterzahl, muss der Aufsteiger gegen den GSV Maichingen eine 1:3-Heimniederlage hinnehmen. Daran ändert auch das Ligadebüt des Knipser-Neuzugangs nichts.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Diesellok gegen Transrapid – am Ende mit Bernhausener Derby-Hurra

Fußball-Landesliga Diesellok gegen Transrapid – am Ende mit Bernhausener Derby-Hurra

Der TV Echterdingen unterliegt dem TSV Bernhausen erneut, diesmal mit 0:1. Warum der Matchwinner nur bedingt feiern kann – und weshalb manch einem mulmig werden könnte.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Nach Horrorminuten beinahe doch noch gejubelt

Fußball-Verbandsliga Nach Horrorminuten beinahe doch noch gejubelt

Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf liefert gegen den VfR Heilbronn ein gutes Spiel, verliert aber erneut zuhause – dieses Mal mit 3:4.
Von Torsten Streib
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Türkspor will sich neu erfinden

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Türkspor will sich neu erfinden

Saisonvorschau, Teil drei: Türkspor Stuttgart, TSV Uhlbach und SportKultur Stuttgart. Eine neue Ära bei Türkspor? Indes gibt es bei Uhlbach und dem Aufsteiger Unruhe an der Seitenlinie.
Von Dominik Grill
Rudern: Weltmeisterschaft: Der Maschinenraum des Deutschland-Achters

Rudern: Weltmeisterschaft Der Maschinenraum des Deutschland-Achters

Der 17-jährige Julius Watzka vom Stuttgart-Cannstatter Ruderclub gewinnt bei den Junioren-Weltmeisterschaften Bronze. Dabei war seine Nominierung für das Nationalteam gefährdet.
Von Torsten Streib
 