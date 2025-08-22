Fußball: SV Fellbach Auch im zweiten Spiel ist der Gegner ein Aufsteiger
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen an diesem Freitagabend, 19 Uhr, im Max-Graser-Stadion im ersten Heimspiel den FC Rottenburg.
Nachdem die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach am ersten Spieltag mit einem 5:2-Sieg beim heimstarken Aufsteiger TSV Weilimdorf erfolgreich in die Saison gestartet waren und am vergangenen Wochenende spielfrei hatten, steht nun an diesem Freitagabend, 19 Uhr, das erste Heimspiel im Terminkalender. Zu Gast im Max-Graser-Stadion ist mit dem FC Rottenburg erneut ein Aufsteiger. „Wir sind in der Favoritenrolle und nehmen diese auch gerne an“, sagt Nicos Gountoulas, der die Fellbacher Kicker gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos anleitet. Mehr noch: Auch nach dem ersten Heimauftritt sollen am Ende drei Punkte auf der Habenseite stehen.