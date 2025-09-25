 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Bei Standards hellwach sein

Fußball: SV Fellbach Bei Standards hellwach sein

Fußball: SV Fellbach: Bei Standards hellwach sein
1
Bei ruhenden Bällen müssen die Fellbacher künftig aufmerksamer sein Foto: Pressefoto Baumann

Die SVF-Fußballer empfangen am Samstag, 15 Uhr, die achtplatzierte TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge haben die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach ein wenig den Anschluss nach ganz vorn verloren. Um in der Tabelle nicht noch weiter durchgereicht zu werden, sollte der Tabellensechste am Samstag, 15 Uhr, sein Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gewinnen, die mit zwei Punkten Rückstand auf dem achten Platz steht, allerdings auch schon ein Spiel mehr absolviert hat. Ob die Partie im Stadion oder auf dem Kunstrasenplatz stattfinden wird, entscheidet sich kurzfristig.

 

Spielerisch ähnlich stark agieren wie in Oberensingen

Damit es mit dem fünften Sieg klappt, müssen die Fellbacher diesmal vor allem bei den Standards der Gegner hellwach sein. Das war zuletzt bei der TSV Oberensingen nicht der Fall. Vier der Gegentore fielen just nach ruhenden Bällen. Ansonsten hofft der Trainer Nicos Gountoulas, dass die Akteure spielerisch ähnlich gut agieren wie zuletzt. „In Ballbesitz haben wir richtig stark gespielt. An diese Leistung müssen wir anknüpfen.“ Zumal der Gegner, der die vergangene Verbandsliga-Saison auf dem sechsten Platz beendet hat, ein eingespieltes Team auf den Rasen schicken wird. Und dieses hat laut Nicos Gountoulas seine Qualitäten in der Offensive – trotz der bislang in acht Spielen erst neun erzielten Treffer.

Wohl erneut Wechsel in der Startformation

Aus taktischen Gründen werden die Fellbacher Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas ihre Startformation wohl erneut ändern. Gut möglich also, dass der erfahrene Patrick Fossi, der in Oberensingen zunächst auf der Bank saß, wieder von Beginn an spielen wird. Ansonsten kann das Trainer-Duo auf alle Spieler zurückgreifen, die auch in Oberensingen im Spieltagsaufgebot standen.

Weitere Themen

Fußball: SV Fellbach: Bei Standards hellwach sein

Fußball: SV Fellbach Bei Standards hellwach sein

Die SVF-Fußballer empfangen am Samstag, 15 Uhr, die achtplatzierte TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.
Von Susanne Degel
Handball: TV Stetten: Mit Erfahrung auf Linksaußen

Handball: TV Stetten Mit Erfahrung auf Linksaußen

Nach ihrem Aufstieg sind die Handballer des TV Stetten um ihren Spielertrainer Moritz Klenk in dieser Spielzeit in der Landesliga gefordert.
Von Maximilian Hamm
Basketball Pro B: SV Fellbach: Alarm in der Vorbereitung

Basketball Pro B: SV Fellbach Alarm in der Vorbereitung

Die Basketballer des SV Fellbach sind zum Auftakt ihrer dritten Saison in der dritthöchsten Spielklasse Pro B am Sonntag, 17 Uhr, bei den Dresden Titans gefordert.
Von Maximilian Hamm
Ringen: SV Fellbach: Kyriakos Papadopoulos begeistert

Ringen: SV Fellbach Kyriakos Papadopoulos begeistert

Beim Heimkampf gegen die KG Baienfurt/Ravensburg II verbuchen die Ringer des SV Fellbach mit 13:21 Punkten ihre zweite Saisonniederlage.
Von Michael Käfer
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Ein Ex-Fellbacher Coach ist souveräner Tabellenführer

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Ein Ex-Fellbacher Coach ist souveräner Tabellenführer

Markus Weiß führt mit dem TV Weiler/Rems in der Kreisliga A das Klassement an.
Von Susanne Degel und Eva Herschmann
Wasserball-Masters-WM: Titelgewinn in Singapur

Wasserball-Masters-WM Titelgewinn in Singapur

Istvan Richer aus Schmiden holt bei den Wasserball-Weltmeisterschaften der Masters mit seinem Team Gold.
Von sd
Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Dickes Ausrufezeichen gegen überforderte Gäste

Handball-Regionalliga HC Schmiden/Oeffingen: Dickes Ausrufezeichen gegen überforderte Gäste

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen am Samstag zum Saisonauftakt gegen die HSG Freiburg II ungefährdet mit 35:16.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Kleiner, aber schneller und erfolgreicher

Handball: TSV Schmiden Kleiner, aber schneller und erfolgreicher

Die Handballer des TSV Schmiden setzen sich am Samstagabend zum Saisonauftakt in der Oberliga in eigener Halle gegen den Aufsteiger TSV Altensteig mit 33:28 durch.
Von Maximilian Hamm
Fußball-Verbandsliga: Eine schmerzhafte Lernphase für den SV Fellbach

Fußball-Verbandsliga Eine schmerzhafte Lernphase für den SV Fellbach

Nach drei Siegen in der Fremde müssen die Fußballer des SV Fellbach erstmals auswärts Punkte abgeben. Bei der 0:4-Pleite offenbaren sie eine entscheidende Schwäche
Von Torsten Streib
HC Schmiden/Oeffingen: Das Spiel soll schneller werden

HC Schmiden/Oeffingen Das Spiel soll schneller werden

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten an diesem Samstag, 20 Uhr, mit der Heimpartie gegen den Aufsteiger HSG Freiburg II in die neue Regionalliga-Saison.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 