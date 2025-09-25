Fußball: SV Fellbach: Bei Standards hellwach sein

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge haben die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach ein wenig den Anschluss nach ganz vorn verloren. Um in der Tabelle nicht noch weiter durchgereicht zu werden, sollte der Tabellensechste am Samstag, 15 Uhr, sein Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gewinnen, die mit zwei Punkten Rückstand auf dem achten Platz steht, allerdings auch schon ein Spiel mehr absolviert hat. Ob die Partie im Stadion oder auf dem Kunstrasenplatz stattfinden wird, entscheidet sich kurzfristig.

Spielerisch ähnlich stark agieren wie in Oberensingen Damit es mit dem fünften Sieg klappt, müssen die Fellbacher diesmal vor allem bei den Standards der Gegner hellwach sein. Das war zuletzt bei der TSV Oberensingen nicht der Fall. Vier der Gegentore fielen just nach ruhenden Bällen. Ansonsten hofft der Trainer Nicos Gountoulas, dass die Akteure spielerisch ähnlich gut agieren wie zuletzt. „In Ballbesitz haben wir richtig stark gespielt. An diese Leistung müssen wir anknüpfen.“ Zumal der Gegner, der die vergangene Verbandsliga-Saison auf dem sechsten Platz beendet hat, ein eingespieltes Team auf den Rasen schicken wird. Und dieses hat laut Nicos Gountoulas seine Qualitäten in der Offensive – trotz der bislang in acht Spielen erst neun erzielten Treffer. Wohl erneut Wechsel in der Startformation Aus taktischen Gründen werden die Fellbacher Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas ihre Startformation wohl erneut ändern. Gut möglich also, dass der erfahrene Patrick Fossi, der in Oberensingen zunächst auf der Bank saß, wieder von Beginn an spielen wird. Ansonsten kann das Trainer-Duo auf alle Spieler zurückgreifen, die auch in Oberensingen im Spieltagsaufgebot standen.