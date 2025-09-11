Fußball: SV Fellbach Beim SV Fellbach folgt auf Schocknachricht: „jetzt erst recht“
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach setzen ihr Auswärtshoch auch bei der TSG Tübingen fort. Derweil erhält ein Liga-Konkurrenten ein Sportgerichtsurteil.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach setzen ihr Auswärtshoch auch bei der TSG Tübingen fort. Derweil erhält ein Liga-Konkurrenten ein Sportgerichtsurteil.
Der Schock saß. Kurz vor der Mittwochspartie bei der TSG Tübingen stand das niederschmetternde Ergebnis von Philip Markovics MRT-Untersuchung fest: Kreuzbandriss, Meniskus- und Knorpelschaden. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der erst im Sommer vom Liga-Rivalen VfR Heilbronn zum Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach gewechselt ist, fällt nach einem unglücklichen Zusammenprall im Spiel gegen den FC Esslingen für lange Zeit aus. Die Trotzreaktion seiner Mitspieler nach der schlechten Nachricht: „Jetzt erst recht, wir gewinnen das Spiel für ihn“, berichtet Kiriakos Gountoulas, der mit seinem Bruder Nicos das Fellbacher Team anleitet. Gesagt, getan. Die Gountoulas-Truppe setzte ihr Auswärtshoch auch in Tübingen fort und hat bislang alle ihre drei Begegnungen in der Fremde gewonnen – dieses Mal mit 4:2.