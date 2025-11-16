 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. StZ Plus

  4. Das erste Spiel zu null

Fußball: SV Fellbach Das erste Spiel zu null

Fußball: SV Fellbach: Das erste Spiel zu null
1
Der Fellbacher Innenverteidiger Ibrahim Njie erzielt in Ehingen das Siegtor für die Gäste Foto: Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach um Ibrahim Njie gewinnen am Samstag beim SSV Ehingen-Süd mit 1:0 und untermauern damit einmal mehr ihre Stärke auf fremdem Platz.

Am Samstag, kurz nach 17 Uhr, hat Nicos Goutounlas in seinem Whatsapp-Status die Auswärtstabelle der Verbandsliga gepostet. Vermutlich mit gehörigem Stolz. Denn nach den 1:0-Sieg der Fußballer des SV Fellbach beim SSV Ehingen-Süd kurz davor haben sich diese mit 18 Punkten an die Tabellenspitze katapultiert – als beste Auswärtsmannschaft bislang. Im Duell mit dem Tabellennachbarn haben die Fellbacher zudem das erste Mal in dieser Spielzeit keinen Gegentreffer hinnehmen müssen. „Das war ein guter und wichtiger Schritt nach vorn“, sagt Nicos Gountoulas, der seit dieser Runde gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos den Fellbacher Verbund trainiert.

 

In der Defensive ein ganz anderer Auftritt

Dass der SVF die Auswärtshürde in Ehingen erfolgreich meistern würde, war nach der 3:7-Heimklatsche eine Woche zuvor gegen den TSV Berg nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Doch die Gäste zeigten in der Defensive einen ganz anderen Auftritt, einen ganz entscheidenden anderen Auftritt. Diesmal nahmen sie die Zweikämpfe nicht nur an, sie gewannen sie auch. „Jeder war für den anderen da. Das hat uns stark gemacht“, sagt Nicos Gountoulas, der einzig mit der Chancenverwertung haderte.

Starke Paraden der beiden Torwarte

So hatten die beiden Torjäger Mert Ali Icmez und Sirin Emre Durmus bereits in der Anfangsphase zwei hochkarätige Möglichkeiten, beide Male aber parierte der Ehinger Keeper Matthias Benkovic stark. Auf der anderen Seite war es Levin Härtel, der nach dem Abschluss von Maurice Strobel seine Klasse bewies und den Rückstand verhinderte.

Die Führung der Gäste resultierte schließlich aus einem aus rund 16 Metern direkt verwandelten Freistoß von Ibrahim Njie, der in Abwesenheit des verletzten Leon Bauer auch die Kapitänsbinde trug. Der Ball ging flach unter der Mauer hindurch unhaltbar in die Maschen (32.).

Nach Gelb-Rot für Weiß in die Defensive gedrängt

Im zweiten Spielabschnitt zeigten beide Teams gute Offensivaktionen, ließen aber hüben wie drüben den finalen Pass in die Tiefe auf die Stürmer vermissen. 100-prozentige Torchancen blieben somit Mangelware. Als dann Fellbachs Verteidiger Niklas Weiß in der 69. Minute nach seinem zweiten gelbwürdigen Foul mit Gelb-Rot vom Platz musste, waren die Gäste fortan in die Defensive gedrängt. Der Gegner hatte folglich mehr Spielanteile, „aber wir haben bis zum Schlusspfiff gut dagegengehalten und nicht mehr viel zugelassen“, sagt Nicos Gountoulas.

Am kommenden Samstag kommt der Klassenprimus

In der Tabelle sind die Fellbacher mit dem Sieg am SSV Ehingen-Süd vorbeigezogen und belegen vor dem letzten Hinrundenspiel am kommenden Samstag, 15 Uhr, daheim gegen den Klassenprimus Young Boys Reutlingen den achten Platz.

   SV Fellbach: Härtel – Thomas Bauer, Njie, Weiß – Gutzeit (90.+2 Buzhala), Martinovic (87. Bozic), Tobias Hohloch, Torben Hohloch – Kara (71. Calemba) – Icmez (81. Stanic), Durmus (66. Terpsiadis).

Weitere Themen

Fan-Ärger über Strafzettel: SV Leonberg/Eltingen leistet sich einen Patzer zu viel

Fan-Ärger über Strafzettel SV Leonberg/Eltingen leistet sich einen Patzer zu viel

Der Fußball-Landesligist unterliegt der TSG Öhringen 0:1 im Lewa-Sportpark – viele Beteiligte ärgern sich nicht nur über die Niederlage, sondern auch über ein 30-Euro-Knöllchen.
Von Jürgen Kemmner
Erfindung vor 55 Jahren: Geburt der Computermaus

Erfindung vor 55 Jahren Geburt der Computermaus

Ein Patent aus dem Jahr 1970 hat den Arbeitsalltag und die Welt verändert: die Computermaus.
Von Armin Käfer
Handball: TV Oeffingen: Die Überraschungsmomente fehlen

Handball: TV Oeffingen Die Überraschungsmomente fehlen

Die Handballer des TV Oeffingen kommen am Samstag gegen die Gäste der Spvgg Mössingen nicht über ein 28:28-Remis hinaus.
Von Maximilian Hamm
Modelleisenbahnclub Freiberg/N.: Nostalgie tanken bei den Modellbahnern

Modelleisenbahnclub Freiberg/N. Nostalgie tanken bei den Modellbahnern

Attraktion im Kreis Ludwigsburg: Mehr als 2000 Besucher lassen sich faszinieren von der Eisenbahn-Miniaturwelt der Modellbahntage im Freiberger Prisma.
Von Georg Linsenmann
Stuttgarter Kickers: Diese Mängel bremsen die Blauen aus

Stuttgarter Kickers Diese Mängel bremsen die Blauen aus

Das 1:3 in Großaspach ist ein Spiegelbild der Probleme, die die Stuttgarter Kickers die Hinrunde über begleiteten. Eine Analyse zur Halbzeit der Regionalligasaison samt Ausblick.
Von Jürgen Frey
Handball: TSV Schmiden: Spitze im Spitzenspiel

Handball: TSV Schmiden Spitze im Spitzenspiel

Die Handballer des TSV Schmiden, Tabellenführer in der Oberliga, gewinnen gegen den ersten Verfolger HSG Konstanz II mit 31:27 und zeigen dabei eine überzeugende Vorstellung.
Von Maximilian Hamm
Stuttgart German Masters: Hauptsponsor reduziert Engagement – Reitturnier soll dennoch Top-Level halten

Stuttgart German Masters Hauptsponsor reduziert Engagement – Reitturnier soll dennoch Top-Level halten

Im kommenden Jahr steht das Jubiläum an, dann findet das Stuttgarter Reitturnier zum 40. Mal statt. Ausgerechnet zu diesem Geburtstag reduziert ein Hauptsponsor sein Engagement.
Von Dirk Preiß
Drama in Istanbul: Tötete Pestizid drei Menschen in einem Hotel in Istanbul?

Drama in Istanbul Tötete Pestizid drei Menschen in einem Hotel in Istanbul?

Nach dem Tod einer Hamburgerin und ihrer zwei Kinder in Istanbul fordern Verwandte, dass der türkische Präsident Recep Erdogan sich einschaltet. Was weiß man bisher?
Von Susanne Güsten
WM-Qualifikation: Für die DFB-Elf gilt: Verlieren verboten!

WM-Qualifikation Für die DFB-Elf gilt: Verlieren verboten!

Die Verantwortlichen des DFB haben das Horrorszenario namens WM-Play-offs vor Augen. Die Nationalelf taumelt nach den jüngsten Eindrücken ins Gruppenfinale der Qualifikation.
Von Marco Seliger
Kunstrad beim RSV Öschelbronn: Simon Köcher beendet seine Karriere als Gesamtdritter der Weltcup-Serie

Kunstrad beim RSV Öschelbronn Simon Köcher beendet seine Karriere als Gesamtdritter der Weltcup-Serie

Am Ende wurde es nochmal emotional. Die letzte Runde des Kunstrad-Weltcups in Nebringen war auch der letzte Wettkampf überhaupt für Simon Köcher vom RSV Öschelbronn. Er wurde Dritter.
Von Wilfried Schwarz
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 
 