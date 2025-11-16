Fußball: SV Fellbach Das erste Spiel zu null
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach um Ibrahim Njie gewinnen am Samstag beim SSV Ehingen-Süd mit 1:0 und untermauern damit einmal mehr ihre Stärke auf fremdem Platz.
Am Samstag, kurz nach 17 Uhr, hat Nicos Goutounlas in seinem Whatsapp-Status die Auswärtstabelle der Verbandsliga gepostet. Vermutlich mit gehörigem Stolz. Denn nach den 1:0-Sieg der Fußballer des SV Fellbach beim SSV Ehingen-Süd kurz davor haben sich diese mit 18 Punkten an die Tabellenspitze katapultiert – als beste Auswärtsmannschaft bislang. Im Duell mit dem Tabellennachbarn haben die Fellbacher zudem das erste Mal in dieser Spielzeit keinen Gegentreffer hinnehmen müssen. „Das war ein guter und wichtiger Schritt nach vorn“, sagt Nicos Gountoulas, der seit dieser Runde gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos den Fellbacher Verbund trainiert.