Am Samstag, kurz nach 17 Uhr, hat Nicos Goutounlas in seinem Whatsapp-Status die Auswärtstabelle der Verbandsliga gepostet. Vermutlich mit gehörigem Stolz. Denn nach den 1:0-Sieg der Fußballer des SV Fellbach beim SSV Ehingen-Süd kurz davor haben sich diese mit 18 Punkten an die Tabellenspitze katapultiert – als beste Auswärtsmannschaft bislang. Im Duell mit dem Tabellennachbarn haben die Fellbacher zudem das erste Mal in dieser Spielzeit keinen Gegentreffer hinnehmen müssen. „Das war ein guter und wichtiger Schritt nach vorn“, sagt Nicos Gountoulas, der seit dieser Runde gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos den Fellbacher Verbund trainiert.

In der Defensive ein ganz anderer Auftritt Dass der SVF die Auswärtshürde in Ehingen erfolgreich meistern würde, war nach der 3:7-Heimklatsche eine Woche zuvor gegen den TSV Berg nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Doch die Gäste zeigten in der Defensive einen ganz anderen Auftritt, einen ganz entscheidenden anderen Auftritt. Diesmal nahmen sie die Zweikämpfe nicht nur an, sie gewannen sie auch. „Jeder war für den anderen da. Das hat uns stark gemacht“, sagt Nicos Gountoulas, der einzig mit der Chancenverwertung haderte.

Starke Paraden der beiden Torwarte

So hatten die beiden Torjäger Mert Ali Icmez und Sirin Emre Durmus bereits in der Anfangsphase zwei hochkarätige Möglichkeiten, beide Male aber parierte der Ehinger Keeper Matthias Benkovic stark. Auf der anderen Seite war es Levin Härtel, der nach dem Abschluss von Maurice Strobel seine Klasse bewies und den Rückstand verhinderte.

Die Führung der Gäste resultierte schließlich aus einem aus rund 16 Metern direkt verwandelten Freistoß von Ibrahim Njie, der in Abwesenheit des verletzten Leon Bauer auch die Kapitänsbinde trug. Der Ball ging flach unter der Mauer hindurch unhaltbar in die Maschen (32.).

Nach Gelb-Rot für Weiß in die Defensive gedrängt

Im zweiten Spielabschnitt zeigten beide Teams gute Offensivaktionen, ließen aber hüben wie drüben den finalen Pass in die Tiefe auf die Stürmer vermissen. 100-prozentige Torchancen blieben somit Mangelware. Als dann Fellbachs Verteidiger Niklas Weiß in der 69. Minute nach seinem zweiten gelbwürdigen Foul mit Gelb-Rot vom Platz musste, waren die Gäste fortan in die Defensive gedrängt. Der Gegner hatte folglich mehr Spielanteile, „aber wir haben bis zum Schlusspfiff gut dagegengehalten und nicht mehr viel zugelassen“, sagt Nicos Gountoulas.

Am kommenden Samstag kommt der Klassenprimus

In der Tabelle sind die Fellbacher mit dem Sieg am SSV Ehingen-Süd vorbeigezogen und belegen vor dem letzten Hinrundenspiel am kommenden Samstag, 15 Uhr, daheim gegen den Klassenprimus Young Boys Reutlingen den achten Platz.

SV Fellbach: Härtel – Thomas Bauer, Njie, Weiß – Gutzeit (90.+2 Buzhala), Martinovic (87. Bozic), Tobias Hohloch, Torben Hohloch – Kara (71. Calemba) – Icmez (81. Stanic), Durmus (66. Terpsiadis).