Wollen die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach die Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz abschließen – wohlgemerkt im Klassement ausschließlich der Auswärtspartien –, dann müssen sie an diesem Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz die Heimpartie gegen den Spitzenreiter Young Boys Reutlingen gewinnen. Denn das Team um den erfahrenen Trainer Volker Grimminger könnte mit drei Punkten ebenso noch am SVF vorbeiziehen wie der TSV Berg und der FC Holzhausen, die ebenfalls noch einmal auswärts antreten und auf Schlagdistanz sind. „Wir werden auf jeden Fall alles reinlegen, was wir haben“, sagt Kiriakos Gountoulas, der die Fellbacher mit seinem Bruder Nicos trainiert.

Die Heimschwäche vergessen machen Der 1:0-Auswärtssieg vor Wochenfrist beim SSV Ehingen-Süd habe die Mannschaft noch einmal gepusht. Auch weil sie erstmalig in dieser Runde zu null gespielt hat. „Die Stimmung bei uns ist top“, sagt Kiriakos Gountoulas, der sich nach dem starken Defensivauftritt zuletzt durchaus auch gegen die Reutlinger etwas ausrechnet. Wäre da nur nicht die eklatante Heimschwäche der Fellbacher. Drei Punkte gegen den Aufsteiger FC Esslingen und einen Punkt gegen den Aufsteiger FSV Waiblingen – mehr hat der Oberliga-Absteiger in dieser Spielzeit daheim noch nicht geholt. „Wir wollen das unbedingt ändern und diese Schwäche endlich ablegen“, sagt der SVF-Coach.

Niklas Weiß fällt mit Gelb-Rot-Sperre aus

Gegen die Reutlinger, die überhaupt erst ein Spiel verloren haben und zwar auswärts mit 1:2 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen, „müssen wir den besten Tag erwischen und gegen den Ball so gut arbeiten wie in Ehingen“, sagt Kiriakos Gountoulas.

Ob die Fellbacher erneut mit einer Dreier- oder doch mit einer Viererkette spielen, war vor dem abschließenden Training am Donnerstagabend noch nicht klar. Fakt ist, dass es wegen der Gelb-Rot-Sperre von Niklas Weiß auf jeden Fall eine Umstellung geben wird. Fraglich ist auch, ob der zuletzt verletzt fehlende Kapitän Leon Bauer einsatzfähig ist. Am Montag und Dienstag war er nicht im Training. Da trifft es sich gut, dass Tobias Hohloch wieder fit ist und möglicherweise mit Patrik Martinovic die Doppelsechs bilden wird. „Tobias tut unserem Spiel nach vorn richtig gut“, sagt Kiriakos Gountoulas.