Fußball: SV Fellbach Der Spitzenreiter kommt

1
Tobias Hohloch (rechts) tut dem Spiel des SV Fellbach vor allem auch nach vorn gut. Foto: Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz und im letzten Spiel der Hinrunde die Young Boys aus Reutlingen.

Wollen die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach die Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz abschließen – wohlgemerkt im Klassement ausschließlich der Auswärtspartien –, dann müssen sie an diesem Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz die Heimpartie gegen den Spitzenreiter Young Boys Reutlingen gewinnen. Denn das Team um den erfahrenen Trainer Volker Grimminger könnte mit drei Punkten ebenso noch am SVF vorbeiziehen wie der TSV Berg und der FC Holzhausen, die ebenfalls noch einmal auswärts antreten und auf Schlagdistanz sind. „Wir werden auf jeden Fall alles reinlegen, was wir haben“, sagt Kiriakos Gountoulas, der die Fellbacher mit seinem Bruder Nicos trainiert.

 

Die Heimschwäche vergessen machen

Der 1:0-Auswärtssieg vor Wochenfrist beim SSV Ehingen-Süd habe die Mannschaft noch einmal gepusht. Auch weil sie erstmalig in dieser Runde zu null gespielt hat. „Die Stimmung bei uns ist top“, sagt Kiriakos Gountoulas, der sich nach dem starken Defensivauftritt zuletzt durchaus auch gegen die Reutlinger etwas ausrechnet. Wäre da nur nicht die eklatante Heimschwäche der Fellbacher. Drei Punkte gegen den Aufsteiger FC Esslingen und einen Punkt gegen den Aufsteiger FSV Waiblingen – mehr hat der Oberliga-Absteiger in dieser Spielzeit daheim noch nicht geholt. „Wir wollen das unbedingt ändern und diese Schwäche endlich ablegen“, sagt der SVF-Coach.

Niklas Weiß fällt mit Gelb-Rot-Sperre aus

Gegen die Reutlinger, die überhaupt erst ein Spiel verloren haben und zwar auswärts mit 1:2 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen, „müssen wir den besten Tag erwischen und gegen den Ball so gut arbeiten wie in Ehingen“, sagt Kiriakos Gountoulas.

Ob die Fellbacher erneut mit einer Dreier- oder doch mit einer Viererkette spielen, war vor dem abschließenden Training am Donnerstagabend noch nicht klar. Fakt ist, dass es wegen der Gelb-Rot-Sperre von Niklas Weiß auf jeden Fall eine Umstellung geben wird. Fraglich ist auch, ob der zuletzt verletzt fehlende Kapitän Leon Bauer einsatzfähig ist. Am Montag und Dienstag war er nicht im Training. Da trifft es sich gut, dass Tobias Hohloch wieder fit ist und möglicherweise mit Patrik Martinovic die Doppelsechs bilden wird. „Tobias tut unserem Spiel nach vorn richtig gut“, sagt Kiriakos Gountoulas.

Weitere Themen

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Waldlauf statt Training mit Ball

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Waldlauf statt Training mit Ball

Mittwochs ist beim Oeffinger Landesligisten der Kunstrasenplatz auf dem Tennwengert oft anderweitig belegt.
Von Susanne Degel
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Der nächste Rückschlag

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Der nächste Rückschlag

mit 28:30 (16:11) bei der HSG Fridingen/Mühlheim und sind nun Sechste in der Tabelle.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Spannung bis zur letzten Sekunde

Ringen: SV Fellbach Spannung bis zur letzten Sekunde

Der SV Fellbach besiegt den KSV Unterelchingen mit 18:16 in einem hochdramatischen Kräftemessen.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Zwei Geistesblitze der Flashers

Basketball Pro B: SV Fellbach Zwei Geistesblitze der Flashers

Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen in der Pro B sowohl am Freitag in Ludwigsburg (69:67) als auch am Sonntag gegen die Gäste aus Speyer (78:75) mit dem allerletzten Wurf.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Arbeitssieg im Auswärtsspiel – trotz Auszeit

Fußball: TV Oeffingen Arbeitssieg im Auswärtsspiel – trotz Auszeit

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstag ihre Auswärtspartie auf dem Rasenplatz der SpVgg Satteldorf mit 3:2 (2:0).
Von Eva Herschmann
Handball: SV Fellbach: Mit dem siebten Feldspieler zum nächsten Sieg

Handball: SV Fellbach Mit dem siebten Feldspieler zum nächsten Sieg

Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach gewinnen nach Aufholjagd mit 31:29 gegen die TSF Ditzingen.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Die Überraschungsmomente fehlen

Handball: TV Oeffingen Die Überraschungsmomente fehlen

Die Handballer des TV Oeffingen kommen am Samstag gegen die Gäste der Spvgg Mössingen nicht über ein 28:28-Remis hinaus.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Spitze im Spitzenspiel

Handball: TSV Schmiden Spitze im Spitzenspiel

Die Handballer des TSV Schmiden, Tabellenführer in der Oberliga, gewinnen gegen den ersten Verfolger HSG Konstanz II mit 31:27 und zeigen dabei eine überzeugende Vorstellung.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Sven Bühler ist dann mal weg

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Sven Bühler ist dann mal weg

Der Trainer der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Der Zweite kommt zum Ersten

Handball: TSV Schmiden Der Zweite kommt zum Ersten

Die Handballer des TSV Schmiden um den Rückraumspieler Robin Paul empfangen am Samstag, 20 Uhr, den Verfolger HSG Konstanz II zum Spitzenspiel in der Oberliga.
Von Maximilian Hamm
