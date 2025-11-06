 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Die beste Offensive zu Gast

Fußball: SV Fellbach Die beste Offensive zu Gast

Fußball: SV Fellbach: Die beste Offensive zu Gast
1
Der Einsatz von SVF-Kapitän Leon Bauer gegen den TSV Berg ist noch fraglich. Foto: Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz den Tabellendritten TSV Berg.

Keine Frage: auf die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach wartet an diesem Samstag (15 Uhr) erneut eine schwierige Aufgabe auf dem heimischen Kunstrasenplatz. Denn mit dem TSV Berg stellt sich nicht nur der aktuell Drittplatzierte der Liga vor, das Team um den Trainer Oliver Ofentausek stellt mit 41 Toren in 13 Spielen auch die bisher beste Offensive und mit 15 Gegentreffern die drittbeste Abwehr. „Vorn gefährlich und hinten sehr stabil“, sagt der Fellbacher Trainer Nicos Gountoulas und fasst die Vorzüge des Vorjahresachten in nur einem Satz zusammen. Zuletzt spielte es auch keine Rolle, dass die Berger verletzungsbedingt auf ihren Toptorschützen Hannes Pöschl (13 Treffer) verzichten mussten. Beim 5:2 gegen den TSV Weilimdorf vor Wochenfrist trafen gleich vier andere Mitspieler. Doch trotz der hohen Trefferquote sind die Berger in drei Spielen ohne eigenes Tor geblieben – beim 0:2 gegen den TSV Oberensingen, beim 0:1 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und beim 0:0 gegen den FC Holzhausen.

 

Drei Spieler kehren ins Aufgebot zurück

Die achtplatzierten Fellbacher (28 Tore bisher) hingegen haben mit Ausnahme des 0:4 gegen den TSV Oberensingen in allen anderen zwölf Spielen getroffen. So gesehen dürfen sie sich durchaus Hoffnungen machen, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Zumal beim jüngsten Fellbacher Dreifach-Torschützen Sirin Emre Durmus der Knoten geplatzt zu sein scheint. Obendrein sieht es bei den Gastgebern personell wieder deutlich besser aus. Filip Stanic, Bendito Calemba (beide verletzt) sowie Leonis Buzhala (krank) sind wieder voll einsatzfähig. Und auch beim so wichtigen Mittelfeldspieler Tobias Hohloch besteht Hoffnung auf einen Einsatz, nachdem er nach überstandener Verletzung diese Woche wieder mit der Mannschaft trainiert hat.

Kann der SVF-Kapitän spielen?

Sorgen bereitet derweil noch Leon Bauer, der Leistenprobleme hat und zuletzt nur individuell trainierte. „Er gibt uns am Freitagabend Bescheid, ob er spielen kann oder nicht“, sagt Gountoulas. Sollte der Kapitän grünes Licht geben, könnte der SVF erstmals in dieser Saison zwei Spiele nacheinander mit der gleichen Startelf beginnen.

Weitere Themen

Handball: TVOe, SVF: Ein Tempospiel wie in Zeitlupe

Handball: TVOe, SVF Ein Tempospiel wie in Zeitlupe

Die Handballer des TV Oeffingen sind an diesem Freitag daheim gefordert, der SV Fellbach spielt am Samstag in Schömberg.
Von Maximilian Hamm
Eishockey: Stuttgart Rebels: „Ich schaue schon etwas neidisch auf die kleinen Dorf-Vereine“

Eishockey: Stuttgart Rebels „Ich schaue schon etwas neidisch auf die kleinen Dorf-Vereine“

Roland Schmid, Geschäftsführer des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels, spricht über den bisherigen Saisonverlauf.
Von Torsten Streib
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: SVF: Stabile Abwehr und starker Stürmer

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe SVF: Stabile Abwehr und starker Stürmer

Haris Krak, einst TVOe-Trainer, ist nicht mehr Coach beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen.
Von Torsten Streibund Eva Herschmann
Ringen: SV Fellbach: Zu allem Überfluss: ein gebrochener Arm

Ringen: SV Fellbach Zu allem Überfluss: ein gebrochener Arm

Nach dem 17:11-Pflichtsieg am Freitag beim Tabellenvorletzten verlieren die Ringer des SVF tags darauf gegen den Spitzenreiter KSV Aalen mit 5:28 Punkten.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Sechs, setzen!

Basketball Pro B: SV Fellbach Sechs, setzen!

Die Basketballer des SV Fellbach um ihren jüngsten Zugang Jakob Hanzalek verlieren ihr Heimspiel gegen die Gäste aus Erfurt in der Pro-B-Liga mit 56:74.
Von Maximilian Hamm
Eishockey: Stuttgart Rebels: Neuland – Rebels dringen in unbekannte Regionen vor

Eishockey: Stuttgart Rebels Neuland – Rebels dringen in unbekannte Regionen vor

Der Eishockey-Oberligist besiegt den SC Riessersee trotz dünner Personaldecke verdient mit 5:2.
Von Torsten Streib
Fußball: TSV Schmiden: Trainer beeindruckt: TSV Schmiden nimmt den Kampf an

Fußball: TSV Schmiden Trainer beeindruckt: TSV Schmiden nimmt den Kampf an

Der Fußball-Bezirksligist überzeugt beim 3:2-Heimsieg über den TSV Rudersberg mit Einsatz und Wille.
Von Torsten Streib
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Trotz Nachlässigkeiten und roter Karte folgt der finale Jubel

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Trotz Nachlässigkeiten und roter Karte folgt der finale Jubel

Das Team des HC Schmiden/Oeffingen gewinnt gegen die Handballerinnen der Neckarsulmer SU II mit 35:34.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Nicht eklig, sondern äußerst dominant

Fußball: TV Oeffingen Nicht eklig, sondern äußerst dominant

Die Oeffinger Landesliga-Fußballer bleiben durch den 3:0-Auswärtssieg (3:0) bei der SGM Krumme Ebene am Neckar in der Erfolgsspur.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Der Trainer fordert, das Team liefert

Handball: TSV Schmiden Der Trainer fordert, das Team liefert

Die Handballer des TSV Schmiden um den zehnfachen Torschützen Paul Feirabend gewinnen am Samstag in der Oberliga beim TuS Altenheim mit 40:28 (17:11).
Von Maximilian Hamm
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 