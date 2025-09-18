Fußball: SV Fellbach Die erfolgreiche Mini-Serie ausbauen
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitag, 19 Uhr, beim punktgleichen TSV Oberensingen an – ohne Jonas Kohler, aber mit Niklas Weiß.
Noch sind die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach in dieser Saison auswärts ungeschlagen. Drei Spiele, drei Siege. Eine Mini-Serie, die die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas an diesem Freitagabend, 19 Uhr, gerne fortsetzen würden, wenn ihr Team beim TSV Oberensingen antritt. Dass die Aufgabe nicht unlösbar ist, haben in dieser Runde bereits der FC Holzhausen und die Young Boys Reutlingen gezeigt. Sie haben mit jeweils drei Punkten wieder die Heimreise angetreten.