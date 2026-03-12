Zwei Spiele, zwei Siege. Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach sind optimal ins neue Kalenderjahr gestartet und seit mittlerweile fünf Partien ohne Niederlage (drei Siege, zwei Unentschieden). Eine Serie, die sie an diesem Sonntag, 14 Uhr, beim FC Esslingen ausbauen wollen. Die Akteure um ihre Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas fahren auf jeder Fall mit breiter Brust zur Auswärtspartie – auch weil sie im bisherigen Saisonverlauf gezeigt haben, dass mit ihnen auswärts immer zu rechnen ist. Von den bisher neun auf fremdem Platz absolvierten Begegnungen haben die Fellbacher Kicker sieben gewonnen.

Jedes Spiel ist wichtig Deutlich schlechter sieht es bei den Esslingern aus. Vor Wochenfrist gab es für den Tabellen-15. eine bittere 2:4-Niederlage beim ebenfalls abstiegsbedrohten TSV Weilimdorf. Es war die vierte Pleite nacheinander. Damit hat das Team um den Trainer Dominik Eitel auf den aktuell rettenden neunten Tabellenplatz bereits zehn Punkte Rückstand. „Aber auch wir müssen wieder alles reinhauen“, sagt Nicos Gountoulas mit Blick auf die in diesem Spieljahr drohende Rekordabsteigerzahl (wir haben berichtet). Jedes Spiel sei wichtig und auch jeder Punkt auf der Habenseite.

Abschlusstraining entscheidet über Startelf

Ob das Trainerduo der gleichen Startelf das Vertrauen schenkt, wie beim jüngsten 3:0-Sieg gegen den VfR Heilbronn, entscheidet sich nach dem Abschlusstraining am Freitagabend. Weil die Esslinger mit einer Raute im Zentrum gepaart mit hohem Pressing spielen, könnte es aus taktischen Gesichtspunkten auch zu Wechseln kommen. „Vielleicht switchen wir auch wieder auf eine Dreierkette um“, sagt Nicos Gountoulas.

Personell sieht es aktuell beim Tabellensiebten ganz gut aus. Die Langzeitverletzten fehlen zwar nach wie vor, dafür ist Adao Gutzeit wieder ins Training eingestiegen. Allerdings wird er noch keine Option am Sonntagnachmittag sein. Wohl aber der Torjäger Rafael Terpsiadis, der ebenfalls in dieser Woche wieder mittrainiert hat.