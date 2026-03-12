Fußball: SV Fellbach Die Spieler müssen wieder alles reinhauen
Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach tritt am Sonntag, 14 Uhr, beim abstiegsbedrohten FC Esslingen an.
Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach tritt am Sonntag, 14 Uhr, beim abstiegsbedrohten FC Esslingen an.
Zwei Spiele, zwei Siege. Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach sind optimal ins neue Kalenderjahr gestartet und seit mittlerweile fünf Partien ohne Niederlage (drei Siege, zwei Unentschieden). Eine Serie, die sie an diesem Sonntag, 14 Uhr, beim FC Esslingen ausbauen wollen. Die Akteure um ihre Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas fahren auf jeder Fall mit breiter Brust zur Auswärtspartie – auch weil sie im bisherigen Saisonverlauf gezeigt haben, dass mit ihnen auswärts immer zu rechnen ist. Von den bisher neun auf fremdem Platz absolvierten Begegnungen haben die Fellbacher Kicker sieben gewonnen.