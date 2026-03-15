Fußball: SV Fellbach Drittes Spiel, dritter Sieg
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen beim FC Esslingen mit 2:1 und bejubeln damit seit dem Re-Start nach der Winterpause den dritten Erfolg nacheinander.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen beim FC Esslingen mit 2:1 und bejubeln damit seit dem Re-Start nach der Winterpause den dritten Erfolg nacheinander.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben am Sonntagnachmittag die nächsten drei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib verbucht. Beim stark abstiegsgefährdeten FC Esslingen siegte das Team um die Trainer-Brüder Kiriakos und Nicos Gountoulas mit 2:1 (2:0). Es war bereits der dritte Sieg nacheinander und die nunmehr sechste Begegnung in Folge, die der SVF nicht mehr verloren hat. In der Tabelle der Verbandsliga nehmen die Fellbacher mit jetzt 33 Punkten weiterhin den siebten Platz ein.