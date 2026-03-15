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  6. Drittes Spiel, dritter Sieg

Fußball: SV Fellbach Drittes Spiel, dritter Sieg

Fußball: SV Fellbach: Drittes Spiel, dritter Sieg
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Patrick Fossi trifft vom Elfmeterpunkt zum 2:0-Pausenstand. Foto: Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen beim FC Esslingen mit 2:1 und bejubeln damit seit dem Re-Start nach der Winterpause den dritten Erfolg nacheinander.

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben am Sonntagnachmittag die nächsten drei Punkte im Kampf um den Klassenverbleib verbucht. Beim stark abstiegsgefährdeten FC Esslingen siegte das Team um die Trainer-Brüder Kiriakos und Nicos Gountoulas mit 2:1 (2:0). Es war bereits der dritte Sieg nacheinander und die nunmehr sechste Begegnung in Folge, die der SVF nicht mehr verloren hat. In der Tabelle der Verbandsliga nehmen die Fellbacher mit jetzt 33 Punkten weiterhin den siebten Platz ein.

 

Fossi trifft mit dem Pausenpfiff vom Elfmeterpunkt

„Es war das erwartet schwere Spiel. Wir wussten, wie spielstark die Esslinger daheim sind. Umso mehr freut uns der Sieg“, sagt Nicos Gountoulas, der die Startelf gegenüber dem 3:0-Heimsieg eine Woche zuvor gegen den VfR Heilbronn lediglich auf einer Position verändert hatte. Patrick Fossi durfte erstmals nach seiner abgesessenen Sperre wieder von Beginn an ran, Baran Kara musste dafür auf der Wechselbank Platz nehmen. Und Fossi war es dann auch, der quasi mit dem Halbzeitpfiff das wichtige 2:0 markierte. Nachdem Sirin Emre Durmus im Strafraum gefoult worden war, verwandelte der Routinier den fälligen Strafstoß sicher (45.+2). 13 Minuten zuvor hatte der stark aufspielende Tobias Hohloch bereits die Führung für die Fellbacher erzielt. Nachdem wie schon vor dem 2:0 der 18-jährige Niklas Loraing auf der Außenbahn durchgebrochen war und den Ball nach innen gepasst hatte und Torben Hohlochs Abschluss geblockt worden war, traf dessen Bruder Tobias im Nachgang (34.). Ansonsten spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, die Gastgeber traten außer bei wenigen Standards nicht in Erscheinung.

SVF dem 3:1 näher als die Esslinger dem 2:2

Das änderte sich allerdings nach Wiederanpfiff. Der SVF zog sich zurück, der FCE übernahm das Kommando und operierte fortan vor allem mit langen Diagonalbällen, die die Fellbacher ein ums andere Mal in Schwierigkeiten brachten. Auf diese Weise fiel dann auch der 1:2-Anschlusstreffer von Dorde Smiljic (66.). Danach nahm der Druck der Esslinger zwar immer mehr zu, richtig brenzlig wurde es vor dem Kasten von SVF-Schlussmann Levin Härtel aber nicht mehr. Vielmehr waren die Gäste nach schnellem Umschaltspiel dem 3:1deutlich näher als die Gastgeber dem 2:2. Doch erst setzte Leon Bauer die Kugel aus zwei Metern über das Tor, wenig später schoss Torben Hohloch aus ähnlich aussichtsreicher Position den Ball neben das Gehäuse. SV Fellbach: Härtel – Buzhala (87. Calemba), Kastrati, Thomas Bauer, Loraing – Icmez (67. Dulabic), Tobias Hohloch, Leon Bauer, Torben Hohloch (90.+2 Heilig) – Fossi (63. Terpsiadis), Durmus (80. Njie).

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