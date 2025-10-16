Leon Bauer ist genervt. Genervt darüber, wie seine zweite gelbe Karte vor Wochenfrist im Heimspiel der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach im Derby gegen den FSV Waiblingen (2:2) zustande gekommen ist – und letztlich zu Gelb-Rot führte. Und genervt darüber, dass er deshalb an diesem Freitag, 19.30 Uhr, im Auswärtsspiel beim inzwischen punktgleichen Oberliga-Mitabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen gesperrt und zum Zuschauen verdammt ist. „Spiele gegen Calcio sind immer besondere Spiele, da will man dabei sein“, sagt der Fellbacher Kapitän.

Punkte für die Tabelle und die Moral Zumal auch diesmal recht viel für die Gäste auf dem Spiel steht. Nach zuletzt fünf sieglosen Begegnungen, darunter vier Niederlagen, brauchen die Fellbacher mal wieder ein Erfolgserlebnis – nicht nur, um in der Tabelle den Abstand zu den Abstiegsrängen zu wahren, sondern auch für die Moral der Akteure. Auch wenn Leon Bauer betont, dass die Stimmung in der Mannschaft nach wie vor gut ist. „Wir wussten, dass es mit unserem jungen Team nach dem Umbruch gute und schlechte Phasen geben wird. Und ich bin überzeugt, dass wir genügend Potenzial haben, um bald wieder zu punkten.“

Calcio hat als einziges Team den Primus besiegt

Ob das schon in den Echterdinger Goldäckern der Fall ist? Denn entgegengesetzt zu den Fellbachern, die mit vier Siegen aus fünf Spielen zunächst furios in die Runde gestartet waren und nun seit dem 10. September auf den nächsten Dreier warten, erwischten die von Francesco Di Frisco trainierten Deutsch-Italiener einen schlechten Beginn und stabilisierten sich erst jüngst mit drei Siegen nacheinander. Unter anderem gelang dem Filderklub dabei als bislang einzigem ein Sieg gegen den Tabellenprimus Young Boys Reutlingen.

Ibrahim Njie wird die Kapitänsbinde tragen

„Uns erwartet eine sehr erfahrene Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern“, sagt Kiriakos Gountoulas, der mit seinem Bruder Nicos den SVF trainiert. Gemeinsam haben sie den Gegner im Spiel gegen den FSV Waiblingen vor Ort angeschaut und analysiert. „Calcio zählt mit Sicherheit zu den Top fünf Teams der Liga“, sagt Kiriakos Gountoulas.

Wenn es den Fellbacher Akteuren, die am Freitag von Verteidiger Ibrahim Njie als Kapitän aufs Feld geführt werden, gelänge, die gegen den FSV Waiblingen gezeigte kämpferische Leistung mit einer auch starken spielerischen Darbietung zu kombinieren, dann „können wir uns was ausrechnen“.

Tobias Hohloch für Amateurtor des Monats nominiert

Personell hat sich derweil wenig getan, außer dass der Name Leon Bauer nun auch auf der Ausfallliste steht. Ob von den vielen Verletzten einer ins Aufgebot zurückkehrt, entscheidet sich kurzfristig. Ein Kandidat ist dabei Mittelfeldmann Tobias Hohloch, der am Wochenende noch auf einen ganz anderen Erfolg hofft. Mit seinem Traumtor aus rund 30 Metern bei der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Ende September ist der 20-Jährige vom Online-Portal „FuPa“ für das „Amateurtor des Monats“ September nominiert worden – als einer von sechs Kandidaten deutschlandweit. Die Abstimmung läuft über den Instagram-Kanal „fupanet“ und geht noch bis diesen Freitagvormittag, 10 Uhr.