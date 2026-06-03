Fußball SV Fellbach: Ein Bruder-Konkurrenzkampf war nie gewünscht

Dass sie manchmal für Zwillinge gehalten werden, darüber können Torben und Tobias Hohloch nur schmunzeln. Sie selbst finden nämlich nicht, dass sie gleich aussehen. „Wir haben nur ähnliche Charaktere“, sagt Torben Hohloch. Tatsächlich trennen die Brüder, die seit dieser Saison gemeinsam beim Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach kicken, zweieinhalb Jahre. Torben ist 23, Tobias 20 Jahre alt.

Einige Gemeinsamkeiten gibt es freilich dennoch. So sind beide Fans des VfB Stuttgart und von Ronaldo, sie sind fast gleich groß, spielintelligent und durchaus temperamentvoll auf dem Platz, aber außerhalb sehr entspannt, und sie haben beide einst beim SV Germania Bietigheim mit dem Fußballspielen begonnen. Die Zeit damals bei den Bambini – Tobias durfte schon als Vierjähriger dabei sein – war auch die einzige bis zu dieser Saison, in der die Brüder zusammen gespielt haben.

Die Eltern freuen sich, dass die Brüder zusammen beim SV Fellbach spielen

Der Hauptgrund dafür lag freilich im Altersunterschied. Aber: „Ich wollte auch nie einen Bruder-Konkurrenzkampf haben“, sagt Torben Hohloch, der wie Tobias eigentlich immer im Zentrum gekickt hat – bis ihn der Fellbacher Ex-Trainer Tomislav Zoric in der vergangenen Oberliga-Saison ob seiner immensen Schnelligkeit und Dribbelkünste ins linke Mittelfeld beordert hat. Damit war quasi der Weg für das Duo geebnet, wieder einmal zusammen zu spielen. Sehr zur Freude auch der Eltern, bei denen die Brüder in Bietigheim noch wohnen. „Sie müssen jetzt nicht mehr überlegen, bei wem sie zuschauen“, sagt Torben Hohloch und schmunzelt.

Torben Hohloch hat in der Jugend beim VfB Stuttgart gekickt

In der Jugend hatten die Jungs unterschiedliche Wege eingeschlagen. Torben Hohloch war bereits als Achtjähriger zum VfB Stuttgart gegangen, kickte dort neun Jahre, ehe er in die U19 zu den Stuttgarter Kickers wechselte. Damals träumte er noch von einer Profi-Karriere, durfte bei den Blauen auch ein bisschen Profi-Luft schnuppern. Beim Aufstieg in die Regionalliga und beim Verbandspokalsieg 2023 stand er im Kader. Mehr Erfolge verhinderten allerdings zwei Kreuzbandrisse in jungen Jahren. In der Saison 2023/2024 spielte er dann in der Oberliga beim FC Nöttingen, im Sommer 2024 ging es schließlich zum SVF, bei dem er aktuell seine beste Saison bei den Männern spielt.

Vielleicht studieren die Brüder auch bald gemeinsam

Letzteres trifft auch auf seinen jüngeren Bruder Tobias zu, der im vergangenen Sommer vom Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen, seiner ersten Aktiven-Station, gekommen war. Dort war er – auch verletzungsbedingt – über Kurzeinsätze nicht hinausgekommen; beim Spiel gegen den SV Fellbach und seinen Bruder saß er 90 Minuten auf der Bank (im Rückspiel waren beide verletzt). In der Jugend hatte er in Bietigheim, beim FV Löchgau und bei der SG Sonnenhof Großaspach gekickt – in der B- und A-Jugend jeweils in der Oberliga. Dass sein älterer Bruder beim VfB untergekommen war und er nicht, hat ihn nie gestört. „Ich fand es cool, und ich habe auch immer gerne VfB-Klamotten getragen“, sagt der 20-Jährige, der im vergangenen Jahr am Wirtschaftsgymnasium in Bietigheim sein Abitur gemacht hat und gerade an der Hochschule in Heilbronn ein Orientierungssemester absolviert. Gut möglich, dass er es von dem kommenden Wintersemester an wie sein Bruder hält und dort auch das Studium Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung beginnt.

Tobias Hohloch träumt noch von einer Profi-Karriere

Dass die Verbindung auf dem Platz von Bruder zu Bruder eine besondere ist, das bestätigen beide. Und auch, dass sie sich gegenseitig anstacheln. „Ich versuche immer ein bisschen mehr Gas zu geben als Torben“, sagt Tobias Hohloch, der den Traum vom Fußball-Profi im Gegensatz zu seinem Bruder („Ich bin da realistisch“) noch nicht ausgeträumt hat. „Ich bin ambitioniert, mal schauen, wohin die Reise noch geht“, sagt der Jüngere, der vorerst auch nur für ein weiteres Jahr beim SVF zugesagt hat; Torben Hohloch hingegen für zwei Jahre. Dabei hatten sie auch Angebote aus der Oberliga vorliegen. Beide haben abgewunken, weil sie sich beim SV Fellbach „super wohl fühlen“. Außerdem wollen sie noch eine weitere Saison zusammenspielen. In der laufenden Runde steht derweil noch ein Spiel an – am Samstag beim designierten Meister und Aufsteiger Young Boys Reutlingen. Am Freitag wird Mama Hohloch deshalb wieder einen riesigen Topf Nudeln kochen – wie sie das immer am Tag vor einem Spiel für ihre beiden Söhne macht, die manchmal durchaus auch für Zwillinge gehalten werden.