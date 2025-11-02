 
Sirin Durmus (links) war nicht aufzuhalten und erzielte alle drei Tore für den SV Fellbach. Foto: Archiv Günter Schmid

Durch eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung gelingt dem Fußball-Verbandsligisten SV Fellbach ein 3:1-Sieg in Schwäbisch Hall.

„Das war richtig, richtig gut.“ Kiriakos Gountoulas, der zusammen mit seinem Bruder Nicos die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach anleitet, kommt aus dem Schwärmen nicht heraus. Gut war am Samstag einerseits die Art und Weise, wie die Seinen auftraten, andererseits auch das Resultat. Mit 3:1 (2:0) siegten die Kicker vom Max-Graser-Stadion bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Damit hat sich der Oberliga-Absteiger auf den achten Tabellenplatz vorgearbeitet.

 

SV Fellbach mit stabiler Grundordnung

Eine stabile Grundordnung mit Mittelfeldpressing, hohe Laufbereitschaft und stets gierig in den Zweikämpfen, so seien seine Spieler in Schwäbisch Hall aufgetreten, konstatiert Gountoulas. Auch wenn der Sieg auf eine starke, geschlossene Mannschaftsleistung zurückzuführen ist, stach ein Akteur bei den Gästen aus Fellbach besonders hervor: Sirin Emre Durmus. Der Stürmer zeichnete jeweils nach schnellen Kontern für alle drei Gästetreffer (5. Minute, 24., 90.+3) verantwortlich. Ausgerechnet Durmus, der in der Vergangenheit alles andere als treffsicher gewesen war und sogar an sich gezweifelt hatte. Den Einsatz und die Leidenschaft konnte man dem Stürmer nie absprechen, doch Tore waren zuletzt alles andere als seine Kernkompetenz. Deshalb grübelte er immer mehr und war schon am Verzweifeln.

„Er hat sich selber einem unheimlichen Druck ausgesetzt, was hemmend wirkte“, sagt Gountoulas. Ein Gespräch vor Wochen zwischen dem Trainer-Duo und seinem Angreifer scheint bei Durmus den Torknoten gelöst zu haben. Inhalt: Die Trainer haben ihm volle Rückendeckung gegeben, ihm gesagt, dass er bei ihnen weiterhin viel Einsatzzeit bekommt, auch wenn er nicht einnetzen würde. Anscheinend mit Erfolg, schließlich trete er seit der Unterhaltung viel lockerer auf, so Gountoulas – und trifft. Zuerst Durmus’ Saison-Premierentor vor vier Wochen gegen Waiblingen, dann folgten zwei Assists und nun der Dreierpack in Schwäbisch Hall.

Erneut sitzen beim SV Fellbach drei A-Jugendliche auf der Bank

Derweil hatten die Gäste aus Fellbach, bei denen mangels Alternativen die drei A-Jugendlichen Atabeg Roman Saleh, Niklas Loraing und Luka Brisco auf der Bank Platz nahmen, nur nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Lorenz Minder nach 47 Minuten etwas Probleme. „Zehn Minuten waren wir etwas durcheinander, haben uns dann aber wieder gefunden und kaum noch etwas zugelassen“, sagt Gountoulas. Und wenn es doch mal gefährlich wurde, dann war der Schlussmann Levin Härtel auf dem Posten. In der ersten Hälfte fischte er einen 20-Meter-Schuss laut Gountoulas „sensationell“ aus dem Eck, im zweiten Abschnitt vereitelte er den möglichen Ausgleich per tollem Reflex.

Weiter geht es für den SV Fellbach am kommenden Samstag mit der Heimpartie gegen den Tabellendritten TSV Berg. Anpfiff ist um 15 Uhr.

SV Fellbach: Härtel – Njie, Thomas Baur, Weiß – Gutzeit (90.+5 Brisco), Martinovic (72. Bozic), Leon Bauer, Torben Holoch, Bresic (66. Kara) – Durmus (90.+6 Saleh ), Icmez (90. Kastrati).

