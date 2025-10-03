Hätten Kiriakos und Nicos Gountoulas am Freitag in der Pause alle ihre Spieler wechseln dürfen, die Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach hätten sich vor dieser Maßnahme nicht gescheut. „Das war einfach eine richtig, richtig schlechte erste Hälfte von uns“, sagt Nicos Gountoulas nach der am Ende deutlichen 1:4-Niederlage beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Es war die vierte Pleite nacheinander. Und diesmal auch eine verdiente. Die Gäste ließen so gut wie alles vermissen: das Pressing, das energische Zweikampfverhalten, die Laufbereitschaft. Eine einzige Torchance durften die Trainer notieren: ein Freistoß aus 25 Metern von Patrick Fossi. „In den ersten 45 Minuten war überhaupt kein Team auf dem Feld“, sagt Nicos Gountoulas.

Nach 35 Minuten steht es 3:0 Im Gegensatz zu den Gastgebern, die nach zehn Minuten mit ihrer ersten Chance das erste Tor machten. Nach einer Flanke köpfte Dennis Basler die Kugel in die Maschen – 1:0. In der 29. Minute erhöhte Joshua Merz auf 2:0. Ebenfalls mit dem Kopf, nachdem sich die Gastgeber stark über Außen durchgespielt hatten und die Flanke schließlich auf den weit entfernten Pfosten kam. Nach 35 Minute war die Partie dann bereits so gut wie entschieden. Nach einem Querschläger landete der Ball bei Dennis Blaser, der sich nicht zweimal bitten ließ – 3:0.

Nach dem 1:3 nur noch ein Abseitstor

Für die SVF-Trainer zu viel des Guten. Für Luka Bozic, Patrik Martinovic, Sirin Durmus und Leonis Buzhala kamen mit Wiederanpfiff Niklas Weiß, Maximilian Bresic, Adao Gutzeit und Mert Icmez ins Spiel. Das neue Quartett brachte neuen Schwung, der SVF war präsenter und effektiver und kam in der 60. Minute mit dem Treffer von Patrick Fossi, der aus dem Getümmel heraus traf, zum 1:3-Anschlusstreffer. Und beinahe wäre den Gästen sogar das 2:3 gelungen. Nachdem Icmez den Ball an den Pfosten gedonnert hatte, prallte dieser dort ab und landete vor den Füßen von Bresic, der ihn über die Linie drückte. Allerdings entschied der Unparteiische Ismail Halici (TSV Pfuhl) auf Abseits. Stattdessen machte Pascal Rasmus mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 4:1 (74.) den Sack zu. SVF-Keeper Levin Härtel hatte Cem Pehlivan zuvor von den Beinen geholt.

SVF-Team: Altersdurchschnitt 22 Jahre

„Es war heute wirklich schwierig, ein einigermaßen eingespieltes Team aufs Fels zu schicken“, sagt Nicos Gountoulas. Die Verletztenliste war eh schon extrem lang, in Tobias Hohloch, Ibrahim Njie und Rafael Terpsiadis haben am Freitag noch einmal drei Stammspieler zusätzlich gefehlt. So lag der Altersdurchschnitt gerade einmal bei 22 Jahren. In Baran Kara, Adao Gutzeit, Maximilian Bresic und Marko Knezevic standen vier Spieler im Aufgebot, die am vergangenen Spieltag noch mit der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A aufgelaufen waren. Für Leonis Buzhala und Luka Bozic war es zudem erst das zweite Spiel von Beginn an – ohne große Spielanteile in den anderen Begegnungen.

Am Freitag kommt der FSV Waiblingen nach Fellbach

„Wir müssen jetzt aufhören, schönen Fußball spielen zu wollen, sondern kämpferische Tugenden an den Tag legen und auch mal einen dreckigen Sieg einfahren“, sagt Nicos Gountoulas. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am kommenden Freitag, 19 Uhr, wenn der Aufsteiger FSV Waiblingen im Max-Graser-Stadion zu Gast sein wird.

SV Fellbach: Härtel – Buzhala (46. Icmez), Kastrati, Thomas Bauer, Leon Bauer – Martinovic (46. Bresic), Torben Hohloch – Durmus (46. Gutzeit), Fossi, Bozic (46. Weiß) – Stanic (78. Kara).