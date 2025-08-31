Fußball: SV Fellbach Freude über Lucky Punch
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verbuchen im dritten Spiel den zweiten Sieg – 2:1 beim ambitionierten VfR Heilbronn.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verbuchen im dritten Spiel den zweiten Sieg – 2:1 beim ambitionierten VfR Heilbronn.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben am Samstag auch ihre zweite Auswärtshürde in dieser Saison erfolgreich genommen und beim ambitionierten VfR Heilbronn mit 2:1 (1:1) gewonnen. Das Siegtor fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. Der Heilbronner Denis Zagaria drückte die Kugel nach einer Hereingabe von Luka Bozic ins eigene Tor. „So ein Lucky Punch am Ende schmeckt immer gut“, sagt Nicos Gountoulas, der gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos den SVF trainiert.