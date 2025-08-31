Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben am Samstag auch ihre zweite Auswärtshürde in dieser Saison erfolgreich genommen und beim ambitionierten VfR Heilbronn mit 2:1 (1:1) gewonnen. Das Siegtor fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. Der Heilbronner Denis Zagaria drückte die Kugel nach einer Hereingabe von Luka Bozic ins eigene Tor. „So ein Lucky Punch am Ende schmeckt immer gut“, sagt Nicos Gountoulas, der gemeinsam mit seinem Bruder Kiriakos den SVF trainiert.

Schon nach vier Minuten steht es 0:1 Dabei hatte die Partie zunächst nicht gerade verheißungsvoll für die Gäste begonnen. Nach einem Eckball in der vierten Minute bugsierte Heilbronns Roman Kasiar am ersten Pfosten stehend den Ball mit der Hacke ins Tor – 1:0. Die Fellbacher inklusive des Torwarts Alexander Lang waren nicht auf der Hut.

Thomas Bauer gelingt fast ein Tor des Monats

Geschockt waren die Gäste über den frühen Rückschlag allerdings nicht. Schon fünf Minuten später fiel der Ausgleich. Nach einem von Torben Hohloch geschlagenen Eckball fiel der Ball im Getümmel vor die Füße von Rafael Terpsiadis, der zum 1:1 traf (9.). Es war bereits sein fünfter Treffer im dritten Spiel. Danach gestalteten beide Parteien das Spiel offen, klare Torchancen blieben indes aus. Kurz vor der Pause wäre dem starken Thomas Bauer fast ein Tor des Monats gelungen. Doch nach seinem Freistoß von der Mittellinie ging der Ball haarscharf am VfR-Gehäuse vorbei.

SVf vergibt vier Konterchancen

Nach Wiederanpfiff des Unparteiischen Jan Streckenbach (Schiedsrichtergruppe Reutlingen) überließen die Fellbacher den Gastgebern weitgehend den Ball. „Wir wollten auswärts unbedingt den Punkt behalten und haben uns deshalb auf die Verteidigung konzentriert“, sagt Nicos Gountoulas. Und das gelang den Fellbachern erfolgreich. Die Heilbronner erspielten sich nur noch drei Chancen, wobei die Kugel das Tor stets verfehlte. Auf der anderen Seite hatten die Fellbacher vier hochkarätige Konterchancen. Dreimal scheiterte Philip Markovic, der gegen seine ehemaligen Teamkollegen unbedingt ein Tor machen wollte. Und als Terpsiadis alleine vor VfR-Keeper Nils Leidenberger auftauchte, hielt der den Ball überragend. Erst in der Nachspielzeit gelang wie anfang beschrieben der Siegtreffer mithilfe des Gegners. Zwar gelang den Heilbronnern danach auch noch ein Tor zum vermeintlichen 2:2, doch der Referee hatte zuvor ein Foul an SVF-Torwart Lang gesehen und den Treffer nicht gegeben.

Matchplan geht auf

„Unser Matchplan ist heute voll aufgegangen. Wir haben die Zweikämpfe gut angenommen und super verteidigt“, sagt Nicos Gountoulas. Das nächste Spiel bestreiten die Fellbacher am kommenden Samstag, 15 Uhr, daheim gegen den FC Esslingen. Dieser hat am Samstag nach drei Niederlagen in Folge seinen ersten Sieg eingefahren – 3:1 gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf.

SV Fellbach: Lang – Calemba (66. Buzhala), Kastrati, Thomas Bauer, Leon Bauer – Tobias Hohloch (46. Durmus), Martinovic (66. Markovic) – Icmez (86. Bozic), Fossi (77. Moreno), Torben Hohloch – Terpsiadis.