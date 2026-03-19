Fußball: SV Fellbach Heimtabelle hängt in der Kabine
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, die abstiegsgefährdete TSG Tübingen.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, die abstiegsgefährdete TSG Tübingen.
Die Heimtabelle dieser Saison hängt immer noch in der Kabine der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach – nicht unbedingt als Abschreckung, sondern als Motivation. Weil die Fellbacher bis zur Winterpause nur sechs Punkte auf heimischen Geläuf verbucht hatten, haben die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas die Tabelle vor dem ersten Heimspiel nach der Winterpause an die Wand geheftet. „Und sie kommt erst wieder weg, wenn wir da auch im vorderen Mittelfeld platziert sind“, sagt Kiriakos Gountoulas.