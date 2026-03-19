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Fußball: SV Fellbach Heimtabelle hängt in der Kabine

Fußball: SV Fellbach: Heimtabelle hängt in der Kabine
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Rafael Terspiadis (rechts) ist wieder ein Kandidat für die SVF-Startelf. Foto: Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, die abstiegsgefährdete TSG Tübingen.

Die Heimtabelle dieser Saison hängt immer noch in der Kabine der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach – nicht unbedingt als Abschreckung, sondern als Motivation. Weil die Fellbacher bis zur Winterpause nur sechs Punkte auf heimischen Geläuf verbucht hatten, haben die Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas die Tabelle vor dem ersten Heimspiel nach der Winterpause an die Wand geheftet. „Und sie kommt erst wieder weg, wenn wir da auch im vorderen Mittelfeld platziert sind“, sagt Kiriakos Gountoulas.

 

Das vierte Spiel in Folge gegen einen Abstiegskandidaten

Den nächsten Schritt dorthin kann der Tabellensiebte bereits an diesem Samstag machen, wenn er um 15 Uhr die TSG Tübingen im Max-Graser-Stadion empfängt. Es ist das vierte Spiel nacheinander gegen eine Mannschaft, die hinter dem SVF rangiert und stark abstiegsgefährdet ist. „Wir müssen wieder alles geben, wenn wir erneut punkten wollen“, sagt Kiriakos Gountoulas. Im Hinspiel im vergangenen September haben sich die Fellbacher mit 4:2 durchgesetzt, nachdem es nach gut 50 Minuten noch 2:2 gestanden hatte.

Auf den Stürmerpositionen die Qual der Wahl

Einen Treffer hatte damals Hennoch Grauer erzielt, mit mittlerweile acht Toren der erfolgreichste Tübinger Schütze. Einen Treffer mehr auf seinem Konto hat Fellbachs bester Torjäger Rafael Terpsiadis. Nachdem dieser nach einer Verletzung vor Wochenfrist beim 2:1-Sieg in Esslingen wieder knapp 30 Minuten auf dem Spielfeld stand, ist er gegen die TSG auch ein Kandidat für die Startelf – wie Kristijan Dulabic, der ebenfalls nach gut einer Stunde eingewechselt worden war. „Beide trainieren wieder voll mit“, sagt Nicos Gountoulas, der nun mit seinem Bruder die Qual der Wahl auf den Stürmerpositionen hat. Entscheidend werden die Eindrücke aus dem Abschlusstraining sein.

Ebenfalls wieder im Aufgebot steht Adao Gutzeit. Filip Stanic und Torwart Alexander Lang sind ins Training eingestiegen, wobei Erstgenannter aber noch keine Option für einen Einsatz am Samstag ist.

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