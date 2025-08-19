Fußball: SV Fellbach II: Identifikation mit dem Klub und Teamgeist stärken

Mehr als 20 Jahre war der SV Fellbach zuletzt mit seiner zweiten Mannschaft in der Bezirksliga vertreten. In der neuen Saison muss die Mannschaft nun eine Klasse tiefer ran – in der Staffel 1 der Kreisliga A –, nachdem sie in der vergangenen Saison nicht über den 14. Platz hinausgekommen war und als Fünftletzte zu den insgesamt sieben Absteigern zählte. Den Abstieg konnte im Juni auch nicht mehr Mario Palomba verhindern, der das Traineramt Mitte Mai vom beurlaubten Verim Kica übernommen hatte. Dem 3:2-Sieg beim späteren Mitabsteiger SC Bühlertann bei seinem Amtsantritt folgten noch drei Niederlagen. Für die am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim FSV Waiblingen II beginnende Spielzeit ist das Ziel bereits formuliert. „Wir wollen aufsteigen, zurück in die Bezirksliga“, sagt Palomba. Wie das geht, weiß der 48-Jährige genau. In der Saison 2021/2022 hatte er den TSV Rudersberg, bei dem er von 2020 bis zum Februar dieses Jahres an der Seitenlinie stand, über die Relegation in die Bezirksliga geführt.

Alle haben Bock

Aktuell ist er sehr zufrieden mit der Entwicklung, die die Spieler seit dem Auftakt zur Vorbereitung Anfang Juli genommen haben – auch wenn aktuell 15 Spieler des 29 Mann umfassenden Kaders im Urlaub weilen. „Ich habe das Gefühl, dass alle Bock haben und es nicht schleifen lassen wollen“, sagt der Trainer, der selbst eine Vergangenheit im SVF-Trikot hat – als Jugendspieler und zwei Jahre bei den Männern. Als er im Frühjahr wieder angeheuert hat, sei das wie ein Heimkommen gewesen. „Es ist ein schönes Gefühl, das Fellbacher Wappen wieder auf der Brust zu tragen.“

Nicht mehr so viele Aushilfen aus der ersten Garde

Die Identifikation mit dem Verein soll auch bei den Spielern künftig wieder ein großes Thema sein. „Die will ich stärken, ebenso wie den Teamgeist“, sagt Palomba, der in Burgstetten wohnt. Deshalb sollen künftig auch nicht mehr automatisch jeden Sonntag vier oder fünf Akteure aus dem eigenen Verbandsliga-Kader in der zweiten Mannschaft auflaufen, „sondern nur dann, wenn wir wirklich mal Unterstützung brauchen“, sagt Palomba. Oder aber, wenn Spieler aus der ersten Garde nach langer Verletzungszeit Spielpraxis benötigen.

Claudio De Martino ist im Tor die Nummer eins

Als Kapitän wird, wie schon in der vergangenen Saison, der Innenverteidiger Nikson Matiqi das Team aufs Feld führen. Seine Vertreter sind Kevin Sobik sowie Jonas Hess. Das Trio wurde vom Trainer ausgewählt. Auch seinen Co-Trainer hat sich Palomba selbst gesucht: Markus Raithel, der viele der jungen Spieler bestens kennt. „Wir ergänzen uns wirklich sehr gut.“ Im Tor hat sich derweil Claudio De Martino, Zugang von der SG Schorndorf, durchgesetzt. Mit seinen bereits 39 Jahren gehört er zweifellos zu den erfahrenen Recken im Team – ebenso wie die Zwillingsbrüder Georgios und Michail Antoniou, 27, die zuletzt bei der SG Untertürkheim spielten. Beide seien richtig willig. Aber auch der Kapitän Matiqi in der Abwehr und Mittelfeldakteur Jonas Hess seien wichtig Anker im Verbund. Dazu gesellen sich Spieler wie Luk Kerschbaum, der immer Gas gibt und mit seiner Leistung vorangeht, oder auch Nikita Siebert, der schon in der vergangenen Saison noch als A-Junior in der Bezirksliga 16 Spiele bestritten hat. „Er ist ein Ausnahmespieler und kann in der Liga den Unterschied ausmachen“, sagt Palomba. Überhaupt sind es die vielen jungen Spieler wie auch Saidou Abdoul Karim (aus der eigenen U18) oder Denis Tahirukaj (aus der eigenen U19), die dem Trainer viel Freude bereiten und ihm Hoffnung geben, das ehrgeizige Saisonziel auch umzusetzen. „Alle, die da sind, wollen wieder hoch.“