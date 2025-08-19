Fußball: SV Fellbach II Identifikation mit dem Klub und Teamgeist stärken
Der SV Fellbach II will nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und einer großen Spieler-Fluktuation nicht lange in der Kreisliga A verweilen.
Der SV Fellbach II will nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und einer großen Spieler-Fluktuation nicht lange in der Kreisliga A verweilen.
Mehr als 20 Jahre war der SV Fellbach zuletzt mit seiner zweiten Mannschaft in der Bezirksliga vertreten. In der neuen Saison muss die Mannschaft nun eine Klasse tiefer ran – in der Staffel 1 der Kreisliga A –, nachdem sie in der vergangenen Saison nicht über den 14. Platz hinausgekommen war und als Fünftletzte zu den insgesamt sieben Absteigern zählte. Den Abstieg konnte im Juni auch nicht mehr Mario Palomba verhindern, der das Traineramt Mitte Mai vom beurlaubten Verim Kica übernommen hatte. Dem 3:2-Sieg beim späteren Mitabsteiger SC Bühlertann bei seinem Amtsantritt folgten noch drei Niederlagen. Für die am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim FSV Waiblingen II beginnende Spielzeit ist das Ziel bereits formuliert. „Wir wollen aufsteigen, zurück in die Bezirksliga“, sagt Palomba. Wie das geht, weiß der 48-Jährige genau. In der Saison 2021/2022 hatte er den TSV Rudersberg, bei dem er von 2020 bis zum Februar dieses Jahres an der Seitenlinie stand, über die Relegation in die Bezirksliga geführt.