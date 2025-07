Die besten Nachwuchsfußballer des SV Fellbach mussten in der vergangenen Spielzeit lange um den Klassenverbleib kämpfen – mit erfolgreichem Ausgang nur für die U19.

Nicht nur bei den Oberliga-Fußballern des SV Fellbach war die abgelaufene Saison von Abstiegskampf geprägt. Auch bei den Nachwuchskickern der U19 und der U17 dominierte der Kampf um den Klassenverbleib die Spielzeit in der jeweiligen Verbandsstaffel – mit unterschiedlichem Ausgang. Die U19 erreichte am Ende den zehnten Platz und durfte sich über den Ligaverbleib freuen, die U17 hingegen belegte lediglich den vorletzten Rang und muss in der kommende Saison – wie die erste Männermannschaft – eine Klasse tiefer antreten.