Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben es schon wieder getan: zu null gespielt. Nachdem die Mannschaft um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas am vorvergangenen Spieltag mit 1:0 beim SSV Ehingen-Süd gewonnen und dabei erstmals in dieser Runde ohne Gegentreffer geblieben war, ist ihnen dies auch am vergangenen Samstag beim torlosen Remis im Heimspiel gegen den Ligaprimus Young Boys Reutlingen gelungen. Großen Anteil daran und damit auch am Punktgewinn – es war der fünfte Zähler auf heimischem Untergrund – hatte der Torwart Levin Härtel. Der 20-Jährige parierte in der 72. Minute einen von Adil Iggoute getretenen Foulelfmeter, nachdem zuvor Ibrahim Njie Ante Galic von den Beinen geholt hatte. „Eigentlich ist Adil ein 1000-prozentiger Schütze“, sagte hernach Volker Grimminger.

Die Abwehr steht kompakt und lässt wenig zu Der Ärger des Reutlinger Trainers galt nach dem Schlusspfiff aber nicht dem verhinderten Torschützen, sondern vielmehr dem Unparteiischen Matthias Wituschek (Schiedsrichtergruppe Ulm/Neu-Ulm). Weil sich der Fellbacher Kunstrasen ob des Frostes mitunter als gefährlich rutschig erwies, hätte der Referee die Partie seiner Meinung nach nicht anpfeifen dürfen. Trotz der widrigen Umstände – die die Fellbacher Trainer von der 70. Minute an auch sahen – habe sein Team aber ein gutes Spiel gemacht. Gescheitert ist es letztlich an der leidenschaftlichen Verteidigung des SVF. Die Defensive um den zentralen Verteidiger Ibrahim Njie stand kompakt und hat wenig zugelassen. Vor der Pause standen lediglich zwei gefährliche Abschlüsse von Christos Chatzimalousis (37.) und Iggoute zu Buche (44.). Die Fellbacher kamen auf einen Torabschluss. Doch der Schuss von Sirin Emre Durmus war zu schwach, um Torwart Nikolay Goranov in Verlegenheit zu bringen (9.).

Zwei gute Tormöglichkeiten von Rafael Terpsiadis zum Schluss

Die Gäste, die schon am vorvergangenen Wochenende vorzeitig die Herbstmeisterschaft bejubeln durften, waren auch nach Wiederanpfiff spielbestimmend. Das lag freilich vornehmlich daran, dass sie 90 Prozent Ballbesitz hatten, weil sich die Fellbacher weiterhin aufs Verteidigen konzentrierten. „Wir wollten nicht schon wieder sieben Gegentore wie gegen den TSV Berg bekommen“, sagte Nicos Gountoulas. Von den wenigen Entlastungsangriffen des SVF waren nur zwei brandgefährlich. Nachdem Filip Stanic den Ball in den Lauf von Rafael Terpsiadis gespielt hatte, tauchte der plötzlich allein vor dem Reutlinger Keeper auf, der den Ball beim Versuch des Überlupfens aber mit der Brust parierte (83.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit kam erneut Terpsiadis aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, brachte aber bei seinem Schuss nicht genügend Druck hinter den Ball. Auf der anderen Seite hielt Härtel was zu halten war, oft verfehlten die Reutlinger bei ihren Abschlüssen aber das Tor knapp. „Oder wir sind im entscheidenden Moment auf dem glitschigen Rasen ausgerutscht“, sagte Grimminger.

Drittbestes Auswärtsteam, zweitschlechteste Heimmannschaft

Mit diesem Unentschieden schließt der Verbund des SV Fellbach die Hinrunde auf dem achten Tabellenplatz ab – als drittbestes Auswärtsteam und als zweitschlechteste Heimmannschaft. Das nächste und letzte Heimspiel in diesem Kalenderjahr bestreiten die Fellbacher am kommenden Samstag, 15 Uhr, gegen den TSV Weilimdorf.

SV Fellbach: Härtel – Kastrati, Njie, Thomas Bauer – Gutzeit (85. Bubzhala), Martinovic (60. Calemba), Tobias Hohloch, Torben Hohloch – Kara (75. Stanic) – Durmus (60. Terpsiadis), Icmez (85. Bresic).