Der Gegner wird ein anderes Gesicht zeigen

Mit dem achten Rang, auf dem die Fellbacher die Hinrunde abgeschlossen haben (sieben Siege, sieben Niederlage, zwei Unentschieden), sind die Trainer zufrieden. Viel Luft nach oben gibt es vor allem bei den Heimspielauftritten. Nur ein einziges Spiel konnte der SVF bislang gewinnen. Eine Bilanz, die die Trainer gerne schon am Samstag mit dem zweiten Dreiter aufhübschen wollen. Gegen den TSV Weilimdorf haben die Fellbacher immerhin zum Saisonauftakt 5:2 gewonnen. Ein Gegner, der ihnen also liegen könnte. Überdies reisen die Nord-Stuttgarter, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Verbandsliga antreten, nicht gerade mit breiter Brust an. Der letzte Sieg des Aufsteigers datiert vom 2. Oktober (3:2 beim FSV Waiblingen). Zuletzt hat das Team sechsmal nacheinander verloren – viermal allerdings mit nur einem Tor Unterschied. „Der TSV tritt trotzdem stabil auf und wird ein anderes Gesicht als im Hinspiel haben“, sagt Nicos Gountoulas. Dies auch, weil der Meistertrainer und Ex-Profi Manuel Fischer inzwischen beim VfR Heilbronn angeheuert hat und der Co-Trainer Oliver Stierle zum neuen Cheftrainer aufgestiegen ist.