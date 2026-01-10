Fußball: SV Fellbach Luka Bozic als bester Torschütze ausgezeichnet
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach belegen bei der 41. Auflage der Sindelfinger-Hallenfußball-Gala den vierten Platz.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach belegen bei der 41. Auflage der Sindelfinger-Hallenfußball-Gala den vierten Platz.
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach haben bei der 41. Auflage der Sindelfinger Hallenfußball-Gala, die die Fußball-Abteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen vom 19. Dezember 2025 an bis zum vergangenen Sonntag veranstaltet haben, den beachtlichen vierten Platz belegt. Im kleinen Finale hatten sich die Kicker mit 6:7 dem Oberligisten SSV Reutlingen nach Zehnmeterschießen geschlagen geben müssen. Den Titel und 2500 Euro Siegprämie gewann das Oberliga-Schlusslicht FC Denzlingen. Im Finale gab es ein 2:1 gegen den Ligakonkurrenten FSV Hollenbach. „Wir sind absolut zufrieden. Wir wollten ja vor allem Spaß haben“, sagte SVF-Coach Nicos Gountoulas. Als Vierter bekam der SVF immerhin noch ein Preisgeld von 250 Euro, womit das Startgeld von 105 Euro, das aus der Teamkasse gezahlt worden war, wieder eingespielt wurde.