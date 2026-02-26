Fußball: SV Fellbach Mit Zuversicht ins neue Jahr
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach starten an diesem Samstag, 15 Uhr, beim abstiegsbedrohten FC Rottenburg in die zweite Saisonphase. Das Hinspiel hat der SVF mit 2:4 verloren.
Mit einem 2:2-Remis im Heimspiel gegen den TSV Weilimdorf haben sich die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach am vergangenen 29. November in die Winterpause verabschiedet. An diesem Samstag, 15 Uhr, steht nun das erste Spiel im neuen Kalenderjahr an: Der Tabellenneunte tritt beim FC Rottenburg an, der auf dem 13. Tabellenplatz überwintert hat. Weil der SVF das Hinspiel mit 2:4 verloren hatte, ist für das Fellbacher Trainergespann Kiriakos und Nicos Gountoulas und ihre Spieler auf dem Rottenburger Kunstrasenplatz freilich Wiedergutmachung angesagt.