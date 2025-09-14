Fußball: SV Fellbach Rückschlag, aber kein Beinbruch: „Erneut eine gute Leistung gezeigt“
Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren erneut gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen – und verpassen es dabei, die Gunst der Stunde zu nutzen.
Wenn der SV Fellbach die Sportfreunde Dorfmerkingen empfängt, dann jubelt nach dem Spiel der Gast. So war es zumindest beim vorangegangenen Aufeinandertreffer und so war es auch beim jüngsten Duell. „Oh wie ist das schön“ sangen die Kicker von der Ostalb am vergangenen Samstag nach dem Abpfiff zusammen mit ihren zahlreich ins Max-Graser-Stadion gekommenen Fans. Mit 3:1 behielt das Team von Trainer Stefan Schill die Oberhand – exakt dasselbe Resultat wie beim Spiel zuvor.