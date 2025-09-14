Fußball: SV Fellbach: Rückschlag, aber kein Beinbruch: „Erneut eine gute Leistung gezeigt“

 
  Rückschlag, aber kein Beinbruch: „Erneut eine gute Leistung gezeigt"

Torben Hohloch (rechts) brachte den SV Fellbach in Führung. Foto: Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren erneut gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen – und verpassen es dabei, die Gunst der Stunde zu nutzen.

Wenn der SV Fellbach die Sportfreunde Dorfmerkingen empfängt, dann jubelt nach dem Spiel der Gast. So war es zumindest beim vorangegangenen Aufeinandertreffer und so war es auch beim jüngsten Duell. „Oh wie ist das schön“ sangen die Kicker von der Ostalb am vergangenen Samstag nach dem Abpfiff zusammen mit ihren zahlreich ins Max-Graser-Stadion gekommenen Fans. Mit 3:1 behielt das Team von Trainer Stefan Schill die Oberhand – exakt dasselbe Resultat wie beim Spiel zuvor.

 

Dem SV Fellbach fehlt die Durchschlagskraft

Keine Frage, der Gästesieg geht in Ordnung. Sie hatten nach einer verschlafenen Anfangsviertelstunde die zwingenderen Momente vor dem SVF-Gehäuse. „Es war ein intensives Spiel gegen eine starke Heimelf“, sagte der Dorfmerkinger Coach Schill, „wir wollten sie über ein schnelles Umschaltspiel knacken, was uns letztlich auch gelungen ist“. Freilich, ein Überfluss an Chancen hatten die Gäste auch nicht, in Summe aber mehr und gefährlichere als die Fellbacher, die sich schwer taten, das Dorfmerkinger Tor in Gefahr zu bringen. Unter anderem scheitere Gästetorjäger Daniel Nietzer in Hälfte eins am glänzend regierenden SVF-Schlussmann Alexander Lang, unmittelbar vor der Gästeführung verlegte Nietzer den Ball alleine vor dem Tor eben neben dieses.

Die Niederlage ist für die junge SVF-Truppe zwar ein Rückschlag, aber kein Beinbruch. Es stimmten der Einsatz und der Wille. Dementsprechend war das Trainerduo Kiriakos und Nicos Gountoulas zwar enttäuscht, aber nicht unzufrieden. „Wir haben bislang eine gute Saison gespielt und erneut eine gute Leistung gezeigt“, so Nicos Gountoulas.

SV Fellbach kommt vom Matchplan ab

Bruder Kiriakos stimmte dem zu, sah aber in der Routine den entscheidenden Unterschied. Seinem jungen Team fehle es in bestimmten Situationen noch an der nötigen Cleverness, während die Dorfmerkingen-Elf genügend Erfahrung in ihren Reihe habe und deshalb beispielsweise auch „zum richtigen Zeitpunkt ein Foul gezogen und damit unsere Offensivaktionen unterbunden hat“. Dennoch hatte das Trainer-Bruderpaar auch Grund zum Ärgern. Der Matchplan sei nach der Pause bestens aufgegangen, leider sei man aber in der Folge nicht konsequent gewesen, so Kiriakos Gountoulas. Recht hat er. In der 53. Minute zog Torben Hohloch aus 18 Metern ab und traf zur überraschenden Hausherren-Führung. Die Gäste verfielen in Schockstarre, die Fellbacher nutzten diesen Zustand aber nicht. Im Gegenteil. Ebenfalls wie aus dem Nichts erzielt der beste Dorfmerkinger, Benjamin Walter, das 1:1 (58.). Nun waren die Gäste wieder im Spiel und erneut Walter markierte das 2:1 (75.). Die Hausherren machten in der Schlussphase zwar Druck, aber ohne den erhofften Erfolg. Dieser zum 3:1 gelang auf der Gegenseite Ismael Kone (90. +4).

Übrigens, die 1:3-Niederlage von damals war zum Saisonauftakt der Verbandsliga-Spielzeit 2023/24. An dessen Ende stand für den SVF die Meisterschaft. Möglicherweise ist das neuerliche 1:3 ein gutes Omen für eine erfolgreiche Runde? Es muss ja nicht gleich wieder der Titel sein.

SV Fellbach: Lang – Buzhala, Kastrati, Nije, Leon Bauer – Durmus (67. Calemba), Torben Hohloch, Thomas Bauer (80. Martinovic), Icmez (60. Bosic), Stanic (60. Fossi), Terpsiadis.

