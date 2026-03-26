Fußball: SV Fellbach Stets hellwach sein
Die sechstplatzierten Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag, 14 Uhr, bei den fünftplatzierten Sportfreunden in Dorfmerkingen an.
Die sechstplatzierten Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag, 14 Uhr, bei den fünftplatzierten Sportfreunden in Dorfmerkingen an.
Mit dem Hinspiel am 13. September des vergangenen Jahres gegen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen begann für die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach mehr oder weniger eine Leidenszeit. Nicht nur, dass die Mannschaft um die Trainer-Brüder Kiriakos und Nicos Gountoulas die Heimpartie seinerzeit mit 1:3 verloren hatten, auch in den drei Begegnungen danach verbuchten sie keinen einzigen Punkt auf der Habenseite.